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Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merhum Annesine Küfür Edenlere "Çapulcu" Tepkisi

Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merhum Annesine Küfür Edenlere "Çapulcu" Tepkisi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.03.2025 - 13:51 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 14:01

Ekrem İmamoğlu ve beraberinde birçok kişinin tutuklandığı İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmalarına tepki gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yaşananları protesto etmek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhum annesine küfrettiği belirlenen 41 kişi gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Erdoğan ve merhum annesine küfredenlere 'Çapulcu' vurgulu tepki geldi.

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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarına tepkiler bir an olsun dinmiyor.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarına tepkiler bir an olsun dinmiyor.

Günlerdir CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonucunda yüz binler Saraçhane'de toplanıyor ve tepkisini ortaya koyuyor. Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük ses getiren olay gün geçtikçe de büyüyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Saraçhane'de düzenlenen protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine küfredenler tespit edilmiş, 41 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yaşanan hadise sonrası hem Ekrem İmamoğlu hem de eşi Dilek İmamoğlu sosyal medya hesaplarından küfürü kınadıklarını belirten açıklamalarda bulunmuştu. Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Erdoğan ve annesine küfredenlere bir tepki de şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

Erdoğan ve annesine küfredenlere bir tepki de şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

Sinan Akçıl, küfredenlere 'çapulcu' vurgusuyla tepki göstermeyi tercih etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin fotoğrafını X hesabında paylaşan Akçıl, 

'Artık sözün bittiği yer. 40 tane 'çapulcu' geliyor, ülkesinin 'sevsin, sevmesin farketmez' Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor.. Ne diyebilirim ki.. Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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krizi fırsata ceviriyor akçil afferim, alpaydan boşalan koltuğa oturmaya niyetli dikkat etsin ama alpay kalmadan oturmasın. 🙄

Ziya Akbaş

Sinan gel konuşalım, megafona filan gerek yok o güzel sesine birşey olmasın. Gel saraçhaneye, yanıtını orada verelim bizzat...

ahmetpamukupaagl

sinan akçıl da tüketmeyin

Z. Kaan Budak

Ohoooo kimleri görüyorum Ahmet beycim