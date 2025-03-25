Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merhum Annesine Küfür Edenlere "Çapulcu" Tepkisi
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merhum Annesine Küfür Edenlere "Çapulcu" Tepkisi
Ekrem İmamoğlu ve beraberinde birçok kişinin tutuklandığı İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmalarına tepki gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yaşananları protesto etmek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhum annesine küfrettiği belirlenen 41 kişi gözaltına alınmıştı.
Şarkıcı Sinan Akçıl'dan Erdoğan ve merhum annesine küfredenlere 'Çapulcu' vurgulu tepki geldi.
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarına tepkiler bir an olsun dinmiyor.
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Erdoğan ve annesine küfredenlere bir tepki de şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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krizi fırsata ceviriyor akçil afferim, alpaydan boşalan koltuğa oturmaya niyetli dikkat etsin ama alpay kalmadan oturmasın. 🙄
Sinan gel konuşalım, megafona filan gerek yok o güzel sesine birşey olmasın. Gel saraçhaneye, yanıtını orada verelim bizzat...
sinan akçıl da tüketmeyin
Ohoooo kimleri görüyorum Ahmet beycim