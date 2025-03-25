Hakaret Değilmiş: Ebubekir Sıddık Kaya'nın Adile Naşit İçin Sarf Ettiği Korkunç Sözlere Takipsizlik Kararı
Hakaret Değilmiş: Ebubekir Sıddık Kaya'nın Adile Naşit İçin Sarf Ettiği Korkunç Sözlere Takipsizlik Kararı
Kendisini 'hoca' olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya'nın geçtiğimiz ay yayınladığı ve Adile Naşit ile Kemal Sunal'a ağza alınmayacak çirkin ithamlarda bulunduğu video sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Adile Naşit'in mezarından çığlıklar geldiğini söyleyip, tuhaf olduğu kadar korkunç da bir hikaye uyduran Ebubekir Sıddık Kaya hakkında Naşit'in yeğeni tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
Ekol TV'nin haberine göre davada karar çıktı...
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Geçtiğimiz ay 16 Şubat'ta sanat dünyasının usta isimleri değerli sanatçılarımızdan Kemal Sunal ile Adile Naşit hakkında oldukça çirkin bir video yayılmıştı.
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"Hoca" olduğunu iddia eden Ebubekir Sıddık Kaya'nın videosunu şöyle bırakalım;
Ekol TV'nin haberine göre Adile Naşit'in yeğeninin açtığı hakaret davasında karar geçtiğimiz günlerde verildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Bağımsız ve tarafsız yargı akıyor mübarek!
Şu balici oe'nın peşinden giden bile var ya
adile naşit'i tebrik etmek isterdim en fazla 33. dereceye ulaşılabilen masonlukta 44. dereceye ulaşmış
Kemal Sunal o