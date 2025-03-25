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Hakaret Değilmiş: Ebubekir Sıddık Kaya'nın Adile Naşit İçin Sarf Ettiği Korkunç Sözlere Takipsizlik Kararı

Hakaret Değilmiş: Ebubekir Sıddık Kaya'nın Adile Naşit İçin Sarf Ettiği Korkunç Sözlere Takipsizlik Kararı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.03.2025 - 09:22

Kendisini 'hoca' olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya'nın geçtiğimiz ay yayınladığı ve Adile Naşit ile Kemal Sunal'a ağza alınmayacak çirkin ithamlarda bulunduğu video sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

Adile Naşit'in mezarından çığlıklar geldiğini söyleyip, tuhaf olduğu kadar korkunç da bir hikaye uyduran Ebubekir Sıddık Kaya hakkında Naşit'in yeğeni tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. 

Ekol TV'nin haberine göre davada karar çıktı...

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Geçtiğimiz ay 16 Şubat'ta sanat dünyasının usta isimleri değerli sanatçılarımızdan Kemal Sunal ile Adile Naşit hakkında oldukça çirkin bir video yayılmıştı.

Geçtiğimiz ay 16 Şubat'ta sanat dünyasının usta isimleri değerli sanatçılarımızdan Kemal Sunal ile Adile Naşit hakkında oldukça çirkin bir video yayılmıştı.

Sosyal medyada kendini 'hoca' olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya isimli şahıs, yüzlerce filme imza atmış Türk sinema tarihinin en kıymetli merhum isimlerinden Adile Naşit ve Kemal Sunal hakkında ağza alınmayacak, çirkin olduğu kadar tuhaf açıklamalarda bulunmuştu. 

Sosyal medyada oldukça tepki çeken paylaşım hızla yayıldı. Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan ve Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Ebubekir Sıddık Kaya hakkında 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamasıyla dava açmıştı.

"Hoca" olduğunu iddia eden Ebubekir Sıddık Kaya'nın videosunu şöyle bırakalım;

Ekol TV'nin haberine göre Adile Naşit'in yeğeninin açtığı hakaret davasında karar geçtiğimiz günlerde verildi.

Ekol TV'nin haberine göre Adile Naşit'in yeğeninin açtığı hakaret davasında karar geçtiğimiz günlerde verildi.

Ekol TV’den Elyesa Karatepe’nin özel haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu inceleyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi

Savcılık, Kaya’nın sözlerinin hukuki anlamda suç unsuru taşımadığını belirtti. 

Kararda, “Şüpheli hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” ifadesine yer verildi.

Ali Sunal'ın açtığı davayla ilgili henüz bir gelişme yok.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Bozkurt

Bağımsız ve tarafsız yargı akıyor mübarek!

azattiq

Şu balici oe'nın peşinden giden bile var ya

Fuat Karli

adile naşit'i tebrik etmek isterdim en fazla 33. dereceye ulaşılabilen masonlukta 44. dereceye ulaşmış

bbwear

Kemal Sunal o