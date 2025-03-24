Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Katıldı: Evrim Alasya'dan İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki!
Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Katıldı: Evrim Alasya'dan İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sürecin başlamasından bu yana geçen beşinci günde de Saraçhane'de buluşulmuştu.
Saraçhane'de toplanan yüz binlerin görüntüsüne yer vermeyen merkez ve yandaş medyanın tüm kuruluşlarına boykot çağrısında bulunan Özgür Özel'e ünlü oyuncu Evrim Alasya da katıldı.
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"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nu beş gecedir yüz binlerce insan Saraçhane'nin önünde toplanarak destekliyor.
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Birçok ünlüden İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki yükselmeye devam ederken Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Özgür Özel'in boykot çağrısına katıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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