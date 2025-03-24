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Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Katıldı: Evrim Alasya'dan İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki!

Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Katıldı: Evrim Alasya'dan İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecine Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 15:30

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sürecin başlamasından bu yana geçen beşinci günde de Saraçhane'de buluşulmuştu. 

Saraçhane'de toplanan yüz binlerin görüntüsüne yer vermeyen merkez ve yandaş medyanın tüm kuruluşlarına boykot çağrısında bulunan Özgür Özel'e ünlü oyuncu Evrim Alasya da katıldı.

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"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nu beş gecedir yüz binlerce insan Saraçhane'nin önünde toplanarak destekliyor.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nu beş gecedir yüz binlerce insan Saraçhane'nin önünde toplanarak destekliyor.

Dün (23 Mart) çıkan tutuklama kararının ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Saraçhane' çağrısı gelmişti ve Saraçhane'nin önü yine tıklım tıklım dolmuştu. 

CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimlerinde 15 milyon vatandaşın oyunu alan İmamoğlu'nun yaşadığı diploma iptali, gözaltı ve tutukluluk süreci ülkede büyük tepkiye sebep oldu. 

Dün gece Saraçhane'de halka seslenen Özgür Özel'in konuşmasına damga vuran kısım ise merkez ve yandaş medya bağlantılı tüm kuruluşlara yaptığı boykot çağrısıydı.

"O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi vereceksin ya dibi göreceksin" çıkışında bulunan Özgür Özel'in boykot çağrısının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birçok ünlüden İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki yükselmeye devam ederken Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Özgür Özel'in boykot çağrısına katıldı.

Birçok ünlüden İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki yükselmeye devam ederken Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Özgür Özel'in boykot çağrısına katıldı.

Ünlü oyuncu,

'Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanması, yalnızca bir kişiye değil, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir. Bu adaletsizliğe karşı durmanın pek çok yolu var. Elimizdeki en barışçıl ve en etkili yöntemlerden biri boykot. Tüketim azaldığında vergiler düşer, halka sırtını dönmüş iktidarın tek dayanağı sermaye sarsılır. Kararlı bir boykot devlet mekanizmalarını doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Geri adım atmayacağız. Boykotun etkisi zamanla büyür. Kararlılık ve disiplinle sürdüreceğiz' 

ifadelerinin yer aldığı bir metin paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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