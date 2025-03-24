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Nazım Hikmet Vakfı Duyurdu: Tarık Akan'ın 30 Yıllık Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti

Nazım Hikmet Vakfı Duyurdu: Tarık Akan'ın 30 Yıllık Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 11:29

Tarık Akan'la yaşadığı 30 yıllık aşkla hafızalarımıza kazınan Acun Günay'dan acı haber geldi. Günay'in ölümünü danışma kurulu üyesi olduğu Nazım Hikmet Vakfı duyurdu.

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2016 yılında hayatını kaybeden efsane Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşından acı haber geldi.

2016 yılında hayatını kaybeden efsane Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşından acı haber geldi.

Yalnızca bir evlilik yapan Tarık Akan, 1989 yılında Yasemin Erkut'tan boşandıktan bir yıl sonra Acun Günay'la aşk yaşmaya başlamıştı. 

Hiç evlenmeyen ikili, Tarık Akan'ın ömrünün son gününe dek bir an olsun ayrılmadı.

30 yıl boyunca birbirlerine yoldaşlık eden ikilinin birbirine düşkünlüğü ve sevdası hayran bırakıyordu.

30 yıl boyunca birbirlerine yoldaşlık eden ikilinin birbirine düşkünlüğü ve sevdası hayran bırakıyordu.

Türk sinemasının efsanesi Tarık Akan 2016 yılında hayatını kaybettiğinde Acun Günay resmen yıkılmış, birkaç ay sonra görüntülendiğinde ise 'Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum' açıklamasında bulunarak yürekleri dağlamıştı.

Acun Günay'ın vefat haberi Nazım Hikmet Vakfı tarafından duyuruldu.

Acun Günay'ın vefat haberi Nazım Hikmet Vakfı tarafından duyuruldu.

Vakıf, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 'Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz' ifadelerine yer verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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