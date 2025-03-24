Nazım Hikmet Vakfı Duyurdu: Tarık Akan'ın 30 Yıllık Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti
Nazım Hikmet Vakfı Duyurdu: Tarık Akan'ın 30 Yıllık Hayat Arkadaşı Acun Günay Hayatını Kaybetti
Tarık Akan'la yaşadığı 30 yıllık aşkla hafızalarımıza kazınan Acun Günay'dan acı haber geldi. Günay'in ölümünü danışma kurulu üyesi olduğu Nazım Hikmet Vakfı duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2016 yılında hayatını kaybeden efsane Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşından acı haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 yıl boyunca birbirlerine yoldaşlık eden ikilinin birbirine düşkünlüğü ve sevdası hayran bırakıyordu.
Acun Günay'ın vefat haberi Nazım Hikmet Vakfı tarafından duyuruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın