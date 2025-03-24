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Saçlarına Hiç Acımamış: Dubai'de Görüntülenen Kerem Bürsin'in Yeni İmajı Şoklardan Şoklara Soktu!

Saçlarına Hiç Acımamış: Dubai'de Görüntülenen Kerem Bürsin'in Yeni İmajı Şoklardan Şoklara Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 13:35

Uzunca bir süredir televizyon ekranlarında göremediğimiz fakat zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme düşen Kerem Bürsin, Dubai'de hayranları tarafından gizlice görüntülendi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler resmen şoka soktu!

Kerem Bürsin'in saçlarını kazıttığı ortaya çıktı...

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Güneşi Beklerken dizisiyle hayatımıza giren Kerem Bürsin, o gün bugündür magazinin en sevilen isimlerinden biri.

Güneşi Beklerken dizisiyle hayatımıza giren Kerem Bürsin, o gün bugündür magazinin en sevilen isimlerinden biri.

Karizması, kendine has cazibesi bir yana Türkçe - İngilizce karışık konuşması ve sempatik halleriyle dikkat çeken Kerem Bürsin, aynı zamanda çalkantılı aşk hayatıyla da gündeme geliyor.

Belki duymuşsunuzdur, uzunca bir süre Melisa Sabancı Tapan'la yaşadığı aşkla konuşmuştuk kendisini.

Belki duymuşsunuzdur, uzunca bir süre Melisa Sabancı Tapan'la yaşadığı aşkla konuşmuştuk kendisini.

Televizyon ekranlarında göremediğimiz fakat en son bir dijital platformda yayınlanan Mavi Mağara filminde izlediğimiz Kerem Bürsin, Sabancı ailesine sağlam bir adım atmış gibi gözüküyordu. 

Çok mutlu oluğunu birden çok kez dile getiren Bürsin'in mutluluğunun geçtiğimiz günlerde yarım kaldığını öğrenmiştik. 

Melisa Sabancı Tapan'ın Bürsin'e ailesine uygun olmadığını söylediği ve bir kıskançlık krizi yaşandığı iddialar arasındaydı.

Fakat Bürsin, bugün bambaşka bir konuyla oturdu gündeme!

Fakat Bürsin, bugün bambaşka bir konuyla oturdu gündeme!

Dubai'de hayranları tarafından gizlice kayda alınan ünlü oyuncunun yeni imajı resmen şoka soktu. Kerem Bürsin'in kendisine tüm havasını veren canım saçlarına bir gram acımadığı ve kazıttığı ortaya çıktı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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