Ünlü Komedyen Cem Yılmaz Para İsteyen Dilenciyi Geri Çevirince Beddua Yedi!

Ülkenin gündemine dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Cem Yılmaz, son zamanlarda birkaç aydır konu özel hayatı olunca pek bir kabuğuna çekilmiş durumda.

Aylar önce bitmek bilmeyen göndermelerini hemen hemen her gün konuştuğumuz komedyeni, şimdilerde daha çok gösterisi ve gösterisindeki esprileriyle duyuyoruz.