Ünlü Komedyen Cem Yılmaz Para İsteyen Dilenciyi Geri Çevirince Beddua Yedi!
Ünlü Komedyen Cem Yılmaz Para İsteyen Dilenciyi Geri Çevirince Beddua Yedi!
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Arabasına yöneldiğinde yanına gelip para isteyen dilenciyi görmezden gelen Cem Yılmaz, durduk yere beddua aldı!
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Son günlerde hayatına sessiz sedasız devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, sık sık magazin gündemine oturuyor biliyorsunuz.
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Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise bambaşka!
Buyurun, o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş onu görelim 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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