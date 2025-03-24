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Ünlü Komedyen Cem Yılmaz Para İsteyen Dilenciyi Geri Çevirince Beddua Yedi!

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz Para İsteyen Dilenciyi Geri Çevirince Beddua Yedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2025 - 16:36

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Arabasına yöneldiğinde yanına gelip para isteyen dilenciyi görmezden gelen Cem Yılmaz, durduk yere beddua aldı!

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Son günlerde hayatına sessiz sedasız devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, sık sık magazin gündemine oturuyor biliyorsunuz.

Son günlerde hayatına sessiz sedasız devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, sık sık magazin gündemine oturuyor biliyorsunuz.

Ülkenin gündemine dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Cem Yılmaz, son zamanlarda birkaç aydır konu özel hayatı olunca pek bir kabuğuna çekilmiş durumda. 

Aylar önce bitmek bilmeyen göndermelerini hemen hemen her gün konuştuğumuz komedyeni, şimdilerde daha çok gösterisi ve gösterisindeki esprileriyle duyuyoruz.

Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise bambaşka!

Bugün gündemimize oturmasının sebebi ise bambaşka!

Geçtiğimiz günlerde Snob Magazin tarafından diş randevusu çıkışında görüntülenen Cem Yılmaz, tam da gösterisine malzeme olacak bir hadise yaşadı.

Arabasına doğru ilerlerken arkasından gelen dilenci, Cem Yılmaz arabaya binip kapısı kapanana kadar iyi niyetli dualar sıraladı. Fakat kapı kapanır kapanmaz işler değişti! İstediği parayı alamadığı için hallenen amca bedduayı şak diye yapıştırıverdi. 

Durduk yere 'Allah belanı versin' bedduası yiyen Cem Yılmaz, arabanın içinden güldü mü sinirlendi mi bilemiyoruz.

Buyurun, o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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