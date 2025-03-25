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Olaylara "Orwell" Hikayesiyle Tepki Gösterenlere Taş Atan Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'a Tepki Yağdı

Olaylara "Orwell" Hikayesiyle Tepki Gösterenlere Taş Atan Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'a Tepki Yağdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.03.2025 - 10:56

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, aynı zamanda da sosyal medya fenomeni olan Caner Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu sürecine dair takipçilerinin sorduğu sorulara verdiği cevaplar ve George Orwell alıntısıyla duruma tepki gösteren ünlülere attığı taş sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim.

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Günlerdir gündemimizde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana yaşadığı süreç var.

Günlerdir gündemimizde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana yaşadığı süreç var.

Diploma iptalinin hemen akabinde 19 Mart'ta apar topar gözaltına alınan 23 Mart'ta da 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülkenin gündemini derinden sarsmış durumda. 

23 Mart'ta düzenlenen CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde 15 milyonun sandıklara giderek desteklediği Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler her geçen gün büyürken, ülke genelindeki protestolar da bir an olsun dinmiyor. 

Yalnızca dünya basını ve sosyal medya kullanıcıları değil, ünlü isimler de İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkisini gösteriyor. Kimi sosyal medya hesabından bir alıntı paylaşıyor, kimi kendi düşüncelerini yazıya döküyor, kimi her akşam Saraçhane'ye gidiyor... Elbette hepsi değil, bazıları var ki onlar da o ya da bu sebepten ülke ayağa kalkmışken sessiz kalmayı tercih ediyor.

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'ı tanıyanlarınız vardır. Bugün de onun X'te tepki çeken paylaşımları var gündemimizde.

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'ı tanıyanlarınız vardır. Bugün de onun X'te tepki çeken paylaşımları var gündemimizde.

Eşi Gamze Erçel ile beraber ürettikleri içerikler ve dahil oldukları reklam iş birlikleriyle sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Caner Yıldırım, aslında büyük bir kitle tarafından sempatik bulunan, özellikle de kızı Mavi'yle arasındaki güçlü bağ ile öne çıkan bir isim.

Fakat zaman zaman, özellikle de gündemi sarsan konularda yaptığı yorumlar tepki çekmesine sebep oluyor. Tıpkı İmamoğlu süreci hakkında hiçbir paylaşım yapmadıktan sonra bir takipçisinin 'Abi hadi sandığa' mesajına verdiği tepki gibi... 

Yukarıda gördüğünüz üzere takipçisinin 'baskısını' rahatsız edici bulan Caner Yıldırım, oyunu çoktan kullandığını 'Şu darlama işlerini bir bırakın' sitemiyle açıklamıştı. Bir başka takipçisinden, 'Neden bu kadar gergin bir cevap?' sorusu geldiğindeyse, 'Ne bu gergin cevap mı? Bazılarınız işi gücü bırakmış influencer avına çıkmış, hayırdır? Ne bu ya liste falan hazırlamak? Fişlemeci mi oldunuz? Siz mi karar veriyorsunuz benim ne paylaşıp paylaşmayacağıma?' diyerek sert ifadelerle had bildirmişti.

Bunun üzerine konuyu tiye almaya ve bir yerlere mesaj iletmeye karar veren Caner Yıldırım'dan bir de "George Orwell" göndermesi geldi.

Bunun üzerine konuyu tiye almaya ve bir yerlere mesaj iletmeye karar veren Caner Yıldırım'dan bir de "George Orwell" göndermesi geldi.

Bazı ünlü isimler konuya dair ilk tepkisini George Orwell'in 'Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu' sözleriyle vermiş, hatta herkesin aynı alıntıyı kullanması da bir nevi yadırganmıştı. 

Orwell alıntısıyla tepki gösterenlere taş atmaya karar veren Caner Yıldırım, 'Ulan ya ilk gün George Orwell story'si çakacaktım muaf olacaktım listeden hay kafama!' notunu düştüğü bir paylaşım daha yaptı.

Caner Yıldırım'ın herhangi bir tepki göstermemişken Orwell alıntısıyla da olsa tepki gösteren ünlülere attığı taş sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı. Yıldırım'a yorumlar gecikmedi...

Caner Yıldırım'ın herhangi bir tepki göstermemişken Orwell alıntısıyla da olsa tepki gösteren ünlülere attığı taş sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı. Yıldırım'a yorumlar gecikmedi...
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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