Olaylara "Orwell" Hikayesiyle Tepki Gösterenlere Taş Atan Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'a Tepki Yağdı
Olaylara "Orwell" Hikayesiyle Tepki Gösterenlere Taş Atan Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'a Tepki Yağdı
Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, aynı zamanda da sosyal medya fenomeni olan Caner Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu sürecine dair takipçilerinin sorduğu sorulara verdiği cevaplar ve George Orwell alıntısıyla duruma tepki gösteren ünlülere attığı taş sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim.
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Günlerdir gündemimizde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana yaşadığı süreç var.
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Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'ı tanıyanlarınız vardır. Bugün de onun X'te tepki çeken paylaşımları var gündemimizde.
Bunun üzerine konuyu tiye almaya ve bir yerlere mesaj iletmeye karar veren Caner Yıldırım'dan bir de "George Orwell" göndermesi geldi.
Caner Yıldırım'ın herhangi bir tepki göstermemişken Orwell alıntısıyla da olsa tepki gösteren ünlülere attığı taş sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı. Yıldırım'a yorumlar gecikmedi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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