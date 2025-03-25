Olaylara "Orwell" Hikayesiyle Tepki Gösterenlere Taş Atan Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'a Tepki Yağdı

Eşi Gamze Erçel ile beraber ürettikleri içerikler ve dahil oldukları reklam iş birlikleriyle sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Caner Yıldırım, aslında büyük bir kitle tarafından sempatik bulunan, özellikle de kızı Mavi'yle arasındaki güçlü bağ ile öne çıkan bir isim.

Fakat zaman zaman, özellikle de gündemi sarsan konularda yaptığı yorumlar tepki çekmesine sebep oluyor. Tıpkı İmamoğlu süreci hakkında hiçbir paylaşım yapmadıktan sonra bir takipçisinin 'Abi hadi sandığa' mesajına verdiği tepki gibi...

Yukarıda gördüğünüz üzere takipçisinin 'baskısını' rahatsız edici bulan Caner Yıldırım, oyunu çoktan kullandığını 'Şu darlama işlerini bir bırakın' sitemiyle açıklamıştı. Bir başka takipçisinden, 'Neden bu kadar gergin bir cevap?' sorusu geldiğindeyse, 'Ne bu gergin cevap mı? Bazılarınız işi gücü bırakmış influencer avına çıkmış, hayırdır? Ne bu ya liste falan hazırlamak? Fişlemeci mi oldunuz? Siz mi karar veriyorsunuz benim ne paylaşıp paylaşmayacağıma?' diyerek sert ifadelerle had bildirmişti.