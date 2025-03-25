Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Küfür Edenlere Dilek ve Ekrem İmamoğlu Çiftinden Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Küfür Edenlere Dilek ve Ekrem İmamoğlu Çiftinden Tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Yaşanan olaylara tepki gösteren Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilek İmamoğlu konu hakkında sosyal medyadan tepki mesajı paylaştı.
Bir tepki mesajı da cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın