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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Hakaret Ettiği Tespit Edilen 41 Kişi Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Hakaret Ettiği Tespit Edilen 41 Kişi Yakalandı

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 08:13 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 08:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ile 'görevli memura mukavemet' suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamada bulundu:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamada bulundu:

'İstanbul’daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum.

Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz.

Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk Milletinin kutsallarına, Türk Milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz:

Milletin sabrıyla oynamayın!

Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın!

Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin.

Bu kepazeliklere bir son verin!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O küfrü anneme edilmiş sayıyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O küfrü anneme edilmiş sayıyorum." dedi.

'O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM.

Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.

Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.

Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. 

Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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