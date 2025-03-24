Fahrettin Altun, Protestolar Sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Küfredenler Hakkında Açıklama Yaptı
Fahrettin Altun, Protestolar Sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Küfredenler Hakkında Açıklama Yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve CHP mitingleri sürüyor. Saraçhane'de CHP Başkanı Özgür Özel'in konuşması büyük yankı uyandırırken boykot listesi açıklaması da gündem oldu.
Miting sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine küfredilmesi yayına yansıdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya yönelik açıklamada bulundu.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de CHP mitingleri ve ülke genelinde protestolar sürüyor.
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Protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine küfür sesleri yayına yansıdı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin açıklama yaptı:
Yerlikaya, 43 kişinin yakalandığını duyurdu.
Konunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O küfrü anneme edilmiş sayıyorum." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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