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Fahrettin Altun, Protestolar Sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Küfredenler Hakkında Açıklama Yaptı

Fahrettin Altun, Protestolar Sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Küfredenler Hakkında Açıklama Yaptı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2025 - 01:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve CHP mitingleri sürüyor. Saraçhane'de CHP Başkanı Özgür Özel'in konuşması büyük yankı uyandırırken boykot listesi açıklaması da gündem oldu.

Miting sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine küfredilmesi yayına yansıdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya yönelik açıklamada bulundu.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de CHP mitingleri ve ülke genelinde protestolar sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de CHP mitingleri ve ülke genelinde protestolar sürüyor.

Bugün 6. kez Saraçhane'de miting yapan CHP Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmada boykot listesi açıklayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Özel konuşmasında, 'Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi! 

Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama bir ülkede geleceğe soy kütükleri belirliyorsa orada monarşi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır.

Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine küfür sesleri yayına yansıdı.

Protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine küfür sesleri yayına yansıdı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamada bulundu:

'İstanbul’daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum.

Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz.

Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk Milletinin kutsallarına, Türk Milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz:

Milletin sabrıyla oynamayın!

Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın!

Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin.

Bu kepazeliklere bir son verin!'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin açıklama yaptı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin açıklama yaptı:

Yerlikaya, 'Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.

Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır.' dediği açıklamasında küfredenlerle ilgili işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, 43 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, 43 kişinin yakalandığını duyurdu.
twitter.com

Konunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O küfrü anneme edilmiş sayıyorum." dedi.

Konunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O küfrü anneme edilmiş sayıyorum." dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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