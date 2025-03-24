Sesi Soluğu Çıkmayan Özgür Demirtaş Sosyal Medyadan Detaylı Bir Açıklama Yaparak Kararını Açıkladı

'Sevgili Arkadaşlar,

Geçmişte olduğu gibi yine, “Neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun?' diye soranlar oluyor. Bunu soranların bir kısmı, yazmamamdan üzüntü duyan dostlarım ve beni sevenler. Bir kısmı ise suskunluğumu fırsat bilip beni sosyal medyada linç etmek isteyenler.

2011 yılında ülkeme temelli döndüm. 2012’den itibaren, özellikle uzmanlık alanımda ve sosyal konularda, yanlış gördüğüm konular hakkında birçok uyarı yaptım. Yazılabilecek her şeyi yazdım. Yazdıklarımın etkisinin oldukça sınırlı kaldığını gördüm. Uzun süredir beni takip edenler geçmiş 14 yılın şahididir. Bu nedenle, kendi kararım doğrultusunda son 7-8 yıldır hiçbir gazete veya TV’ye demeç vermedim. Sonrasında YouTube kanalımı bıraktım ve video çekmeyi durdurdum. En önemlisi, son 3 yıldır sosyal medyada kendime oto-sansür uygulayarak gündemle ilgili hiçbir şey yazmamaya karar verdim. (Bu kararıma dair geçmiş tweetlerimi ve tarihlerini, aşağıda paylaştığım görselde görebilirsiniz)'