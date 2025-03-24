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Sesi Soluğu Çıkmayan Özgür Demirtaş Sosyal Medyadan Detaylı Bir Açıklama Yaparak Kararını Açıkladı

Sesi Soluğu Çıkmayan Özgür Demirtaş Sosyal Medyadan Detaylı Bir Açıklama Yaparak Kararını Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.03.2025 - 21:46

Finans profesörü Özgür Demirtaş, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir isim. Ancak Demirtaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreciyle ilgili sessiz kalması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Özgür Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

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Ekrem İmamoğlu'nun hapse girme sürecinden beri herhangi bir yorumda bulunmayan Özgür Demirtaş, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Ekrem İmamoğlu'nun hapse girme sürecinden beri herhangi bir yorumda bulunmayan Özgür Demirtaş, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Demirtaş, bu sabah da abonelerine özel bir açıklama yapmış ve üzgün olduğunu söylemişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇

Özgür Demirtaş'ın X hesabında yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

Özgür Demirtaş'ın X hesabında yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

'Sevgili Arkadaşlar,

Geçmişte olduğu gibi yine, “Neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun?' diye soranlar oluyor. Bunu soranların bir kısmı, yazmamamdan üzüntü duyan dostlarım ve beni sevenler. Bir kısmı ise suskunluğumu fırsat bilip beni sosyal medyada linç etmek isteyenler.

2011 yılında ülkeme temelli döndüm. 2012’den itibaren, özellikle uzmanlık alanımda ve sosyal konularda, yanlış gördüğüm konular hakkında birçok uyarı yaptım. Yazılabilecek her şeyi yazdım. Yazdıklarımın etkisinin oldukça sınırlı kaldığını gördüm. Uzun süredir beni takip edenler geçmiş 14 yılın şahididir. Bu nedenle, kendi kararım doğrultusunda son 7-8 yıldır hiçbir gazete veya TV’ye demeç vermedim. Sonrasında YouTube kanalımı bıraktım ve video çekmeyi durdurdum. En önemlisi, son 3 yıldır sosyal medyada kendime oto-sansür uygulayarak gündemle ilgili hiçbir şey yazmamaya karar verdim. (Bu kararıma dair geçmiş tweetlerimi ve tarihlerini, aşağıda paylaştığım görselde görebilirsiniz)'

"Türkiye hakkında yazmayacağım"

"Türkiye hakkında yazmayacağım"

'Özetle, Türkiye hakkında yazmama kararım uzun zaman önce alınmış ve bugüne kadar sadık kalmaya elimden geldiğince çalıştığım (Tek tük trollere verdiğim yanıtlar dışında) bir prensiptir. Bundan sonra da yalnızca uzmanlık alanım olan “Global” finans konularına odaklanmaya ve Türkiye hakkında yazmamaya çok daha kararlı bir şekilde devam edeceğim.

İyi kalpli herkesi seviyorum ve ben de kalbimi gönderiyorum.'

Demirtaş'ın paylaşımına eklediği görsel de böyle 👇

Demirtaş'ın paylaşımına eklediği görsel de böyle 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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