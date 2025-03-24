Sesi Soluğu Çıkmayan Özgür Demirtaş Sosyal Medyadan Detaylı Bir Açıklama Yaparak Kararını Açıkladı
Sesi Soluğu Çıkmayan Özgür Demirtaş Sosyal Medyadan Detaylı Bir Açıklama Yaparak Kararını Açıkladı
Finans profesörü Özgür Demirtaş, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir isim. Ancak Demirtaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreciyle ilgili sessiz kalması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Özgür Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.
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Ekrem İmamoğlu'nun hapse girme sürecinden beri herhangi bir yorumda bulunmayan Özgür Demirtaş, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
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Özgür Demirtaş'ın X hesabında yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:
"Türkiye hakkında yazmayacağım"
Demirtaş'ın paylaşımına eklediği görsel de böyle 👇
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