59 Baronun Ortak Açıklaması: "Hukuk Devletinin Savunucularıyız"
59 Baronun Ortak Açıklaması: "Hukuk Devletinin Savunucularıyız"
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri, 21 Mart tarihinde görevden alındı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada 'terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü' iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
Kararın ardından 59 barodan ortak bir bildiri yayınlandı.
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İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmişti.
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59 barodan ortak bildiri: Hukuk Devleti ve Demokratik İradenin Savunucularıyız!
Ayrıca imzacı barolar da liste şeklinde paylaşıldı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Nevşehir her zaman ki gibi şaşırtmadı...
Rize barosu niye yok yahu, allah allah