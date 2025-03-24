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59 Baronun Ortak Açıklaması: "Hukuk Devletinin Savunucularıyız"

59 Baronun Ortak Açıklaması: "Hukuk Devletinin Savunucularıyız"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 20:13

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri, 21 Mart tarihinde görevden alındı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada 'terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü' iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Kararın ardından 59 barodan ortak bir bildiri yayınlandı.

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İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmişti.

İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmişti.

21 Mart tarihinde İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davada mahkeme, Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine hükmetti. 

Kaboğlu ve yönetiminin görevden alınmasına ise hem vatandaşlardan hem de avukatlardan tepkiler yükseldi. Avukatlar, karara tepkilerini göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde toplanmışlardı. Avukatlara, polis müdahalesi gerçekleşti.

Yaşanan olayların ardından İstanbul Barosu, barolar tarafından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

59 barodan ortak bildiri: Hukuk Devleti ve Demokratik İradenin Savunucularıyız!

59 barodan ortak bildiri: Hukuk Devleti ve Demokratik İradenin Savunucularıyız!

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukukun üstünlüğü ve baroların bağımsızlığı demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak ne yazık ki, gerek İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin davada varılan sonuç, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve belediye bürokratları hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle yapılan başsavcılık açıklaması; soruşturma süreçlerinde yaşanan hak ihlalleri, somut olgulara dayanmayan gizli tanık beyanları, sebep-sonuç ilişkisi kurulamayan mesnetsiz suçlamalar ve hukuka aykırı şekilde uygulanan tutuklama tedbiri, adalet sistemimizi derinden sarsmış; hukuki güvenlik ve özgürlük hakkını ihlal eden bir sürecin parçası olarak toplumda derin bir endişeye yol açmış, seçilmiş yöneticilere yönelik gözaltı, tutuklama ve görevden alma işlemleriyle seçmen iradesi yok sayılmış, seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Seçilmiş baro başkan ve yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi, belediye başkanlarının gözaltına alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olma vasfını zedelemektedir.

Biz, aşağıda imzası bulunan barolar olarak, İstanbul Barosu'nun ve meslektaşlarımızın baroların bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ve her türlü hukuksuzluğa karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimizi; yargının araçsallaştırılmasına, baroların susturulmaya çalışılmasına, adil yargılanma ilkesinin yok sayılmasına ve bireylerin özgürlüklerinin keyfi şekilde kısıtlanmasına karşı durduğumuzu, hukukun üstünlüğü yok sayılarak yaratılmak istenen hukuksuzluk düzenine boyun eğmeyeceğimizi ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ayrıca imzacı barolar da liste şeklinde paylaşıldı;

Ayrıca imzacı barolar da liste şeklinde paylaşıldı;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Osman Değirmenci

Nevşehir her zaman ki gibi şaşırtmadı...

nono

Rize barosu niye yok yahu, allah allah