Cübbeli Ahmet'in İllegal Örgüt Dediği Grup İftar Etkinliğini İptal Etti
Cübbeli Ahmet'in İllegal Örgüt Dediği Grup İftar Etkinliğini İptal Etti
İBDA-C'ye yakın olduğu öne sürülen Büyük Doğu Akıncıları iftarı protestoların gerçekleştiği Saraçhane'ye yakın bir konumda olan Şehzadebaşı Camii'nde açacaklarını duyurmuştu. Hükümete yakın isimlerin eylemcileri camide içki içtikleri ve mezarlara zarar verdikleri iddiasıyla suçlamasının ardından Büyük Doğu Akıncıları iftar ve teravih organizasyonu düzenledi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu grup hakkında açıklamalarda bulundu.
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Toplu iftar açıklaması şu şekildeydi.
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İBDA-C ile iltisaklı olduğu öne sürülen ve Cübbeli Ahmet'in illegal dediği grup bir de duyuru afişi paylaştı.
Ahmet Mahmut Ünlü ise şu açıklamada bulundu.
Büyük Doğu Akıncıları Derneği ise etkinliği iptal ettiğini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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