Cübbeli Ahmet'in İllegal Örgüt Dediği Grup İftar Etkinliğini İptal Etti

Sayın İstanbul Valisinin provokasyonlara karşı yaptığı uyarıya kulak verelim. Bazılarının Şehzadebaşı Câmi-i Şerîfi hazîresinde yaptıkları şerefsizliklere kolluk güçlerimiz ve adlî merciler gereken şekilde cevap vermektedir ve bundan sonrada bu namussuzlara yol vermeyeceklerini bildirmektedir.

Hâl böyleyken illegal bazı örgütlerin: “İftarı Şehzadebaşı’nda yapacağız” çağrısına icabet etmek asla yerinde olmaz. Bu gibi sokak hareketlerinde başa gelecek zararların vebâli çok büyük olur. Yetkililerin çağrılarına kulak verelim ve asla illegal örgütlerin dâvetlerine iştirâk etmeyelim.

Özellikle vurgulandığı üzere; yüzü maskeli kişilerden uzak duralım ve: “Fitne uykudadır, uyandırana Allâh lânet eylesin” (el-Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, rakam: 5975) hadîs-i şerîfini dikkate alalım ve yine: “Sizin biriniz oruçlu gününü oruçsuz günüyle bir tutmasın, oruçluyken sokaklarda bağırıp çağırmasın. Birisi ona sövse de veya onunla savaşmaya kalksa da ‘ben oruçlu bir kimseyim’ diyerek onun yanından uzaklaşsın” (el-Buhârî, rakam: 1894, Müslim, rakam: 1151) hadîs-i şerîfinin uyarılarına dikkat edelim.