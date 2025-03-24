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Cübbeli Ahmet'in İllegal Örgüt Dediği Grup İftar Etkinliğini İptal Etti

Cübbeli Ahmet'in İllegal Örgüt Dediği Grup İftar Etkinliğini İptal Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.03.2025 - 19:00

İBDA-C'ye yakın olduğu öne sürülen Büyük Doğu Akıncıları iftarı protestoların gerçekleştiği Saraçhane'ye yakın bir konumda olan Şehzadebaşı Camii'nde açacaklarını duyurmuştu. Hükümete yakın isimlerin eylemcileri camide içki içtikleri ve mezarlara zarar verdikleri iddiasıyla suçlamasının ardından Büyük Doğu Akıncıları iftar ve teravih organizasyonu düzenledi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bu grup hakkında açıklamalarda bulundu.

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Toplu iftar açıklaması şu şekildeydi.

Toplu iftar açıklaması şu şekildeydi.

İBDA-C ile iltisaklı olduğu öne sürülen ve Cübbeli Ahmet'in illegal dediği grup bir de duyuru afişi paylaştı.

İBDA-C ile iltisaklı olduğu öne sürülen ve Cübbeli Ahmet'in illegal dediği grup bir de duyuru afişi paylaştı.

Ahmet Mahmut Ünlü ise şu açıklamada bulundu.

Ahmet Mahmut Ünlü ise şu açıklamada bulundu.

Sayın İstanbul Valisinin provokasyonlara karşı yaptığı uyarıya kulak verelim. Bazılarının Şehzadebaşı Câmi-i Şerîfi hazîresinde yaptıkları şerefsizliklere kolluk güçlerimiz ve adlî merciler gereken şekilde cevap vermektedir ve bundan sonrada bu namussuzlara yol vermeyeceklerini bildirmektedir.

Hâl böyleyken illegal bazı örgütlerin: “İftarı Şehzadebaşı’nda yapacağız” çağrısına icabet etmek asla yerinde olmaz. Bu gibi sokak hareketlerinde başa gelecek zararların vebâli çok büyük olur. Yetkililerin çağrılarına kulak verelim ve asla illegal örgütlerin dâvetlerine iştirâk etmeyelim.

Özellikle vurgulandığı üzere; yüzü maskeli kişilerden uzak duralım ve: “Fitne uykudadır, uyandırana Allâh lânet eylesin” (el-Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, rakam: 5975) hadîs-i şerîfini dikkate alalım ve yine: “Sizin biriniz oruçlu gününü oruçsuz günüyle bir tutmasın, oruçluyken sokaklarda bağırıp çağırmasın. Birisi ona sövse de veya onunla savaşmaya kalksa da ‘ben oruçlu bir kimseyim’ diyerek onun yanından uzaklaşsın” (el-Buhârî, rakam: 1894, Müslim, rakam: 1151) hadîs-i şerîfinin uyarılarına dikkat edelim.

Büyük Doğu Akıncıları Derneği ise etkinliği iptal ettiğini duyurdu.

Büyük Doğu Akıncıları Derneği ise etkinliği iptal ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Sayın Davut Gül tarafından, Şehzadebaşı Camii’ne yönelik dün akşam gerçekleşen alçakça hareketlerin tekrarını önlemek adına her türlü tedbirin kesinlikle alınacağı yönünde tarafımıza güvence verilmiştir. Bu sebeple, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız iftar ve teravih organizasyonumuzu iptal etme kararı aldık.

Ancak derneğimizden bir heyet, camiyi ziyaret ederek olay yerinde incelemelerde bulunacaktır. Bize verilen sözlerin gereği yerine getirilmediği takdirde, *Büyük Doğu Akıncıları* olarak gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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