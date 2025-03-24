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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 18:05

Kabine toplantısı bugün (24 Mart Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, şunları dedi:

'İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonunun ardından ana muhalefet başkanının sokak çağrısının ardından olayları milletçe ibretçe takip ettik. Şehir eşkıyalarının saldırısı sebebiyle 5 günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. Her türlü provakasyona rağmen soğukkanlılıkla güvenlik görevlilerimizi kutluyoruz. 

Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri çok büyük şuursuzluk örneği sergiledi. Yolsuzluk, soygun rüşvet iddialarına cevap vermekten 5 gün boyunca siyasi tarihimizin hukuk yoksunu açıklamalarına imza atmışlardır. Son 5 gündür tanık olduklarımız bize şu gerçeği gösterdi. Bunlar bir büfe bile teslim edilmeyeceği ortaya çıkmıştır. İSKİ skandalından tam 32 gün sonra bu millete bir dejavu yaşattılar. CHP’nin demokrasi anlayışının açık oy, sayım komedisinin bir adım ötesine geçemediği tekrar ispatlanmıştır. Tutuklanan kişilere her şeyiyle kefilseniz çıkıp adam gibi söyleyin. Niyetiniz yoksa boşuna germeyin.'

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Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması oldu.

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması oldu.

Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.15’te toplandı. Toplantıda ana gündem maddesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve İBB’ye başlatılan soruşturmalar oldu. 

Öte yandan “Terörsüz Türkiye” hedefi ve 27 Şubat’ta terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı da gündem maddelerini oluşturdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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