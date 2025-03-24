Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tartışma Yaratan 'Pamuk Şekeri' Gündemine Dair Açıklama

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şekeri dağıttığı görülmüştü.

O anlar, ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından Saraçhane'ye taşınmış ve Yavaş 'Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Özgür Özel ise 'Çok söz haksız olmaz. Her kim bu kürsüde konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa, ondan helallik istemek gerekir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz’unu bir kez daha kutluyorum. Edirne’de yatan ve ilk oraya konulduğunda partisinin eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum.' demişti.

Konuya dair bir açıklama daha yapan Yavaş, 'Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.' dedi.