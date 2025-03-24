Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tartışma Yaratan 'Pamuk Şekeri' Gündemine Dair Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tartışma Yaratan 'Pamuk Şekeri' Gündemine Dair Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile gündeme gelen 'pamuk şekeri' konusuna da değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir polisimizin ücreti kendi cebinden ödeyerek engelli vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor.' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'pamuk şekeri' gündemine dair açıklama geldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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