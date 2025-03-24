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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tartışma Yaratan 'Pamuk Şekeri' Gündemine Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tartışma Yaratan 'Pamuk Şekeri' Gündemine Dair Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 18:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile gündeme gelen 'pamuk şekeri' konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir polisimizin ücreti kendi cebinden ödeyerek engelli vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'pamuk şekeri' gündemine dair açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası 'pamuk şekeri' gündemine dair açıklama geldi.

Cumurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'Bir polisimizin ücreti kendi cebinden ödeyerek engelli vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiriliyor. Polise taş, molotof atılmasıyla sorunları yok.Emniyet güçlerimize baltayla, taşla sopayla sokak teröristlerine kucak açanlar, polisimizin çocuklarına pamuk şeker ikram etmesini dile doluyorlar. 

Öyle bir çarpık bir zihin dünyasına sahipler ki polise taş atılmasıyla bir sorunları yok. Esnafın dükkanının indirilmesiyle ilgili dertleri yok. Tarihi camilerimizin avlusunu meyhaneye çevrilmesiyle ilgili hiçbir sorunları yok. Bu faşizan dil, millet karşısında zaman kaybetmiştir.'

Pamuk Şekeri Olayı Nedir?

Pamuk Şekeri Olayı Nedir?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şekeri dağıttığı görülmüştü. 

O anlar, ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından Saraçhane'ye taşınmış ve Yavaş 'Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Özgür Özel ise 'Çok söz haksız olmaz. Her kim bu kürsüde konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa, ondan helallik istemek gerekir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz’unu bir kez daha kutluyorum. Edirne’de yatan ve ilk oraya konulduğunda partisinin eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum.' demişti.

Konuya dair bir açıklama daha yapan Yavaş, 'Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.' dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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