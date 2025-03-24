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Mansur Yavaş Saraçhane'deki "Paçavra" Çıkışıyla İlgili Açıklama Yaptı

Mansur Yavaş Saraçhane'deki "Paçavra" Çıkışıyla İlgili Açıklama Yaptı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.03.2025 - 15:40 Son Güncelleme: 24.03.2025 - 15:47

Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz gün Saraçhane'de yaptığı konuşma Kürt halkını ve DEM Partililer'i kızdırmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu konuşmadan sonra Kürt halkından helallik istedi. Mansur Yavaş, sözlerinin çarpıtıldığını anlatan bir mesaj yayınladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün Saraçhane'de yaptığı konuşmayla özellikle DEM Partililer'den tepki görmüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün Saraçhane'de yaptığı konuşmayla özellikle DEM Partililer'den tepki görmüştü.

Yavaş konuşmasında şöyle demişti: 'Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz”

Detayları burada anlatmıştık 👇

Yava, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmasının çarpıtıldığını şu sözlerle açıkladı:

Yava, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmasının çarpıtıldığını şu sözlerle açıkladı:

'Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.

Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz.

Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün “PKK sevdalısı” dediler, bugün “Kürt düşmanı” diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz.

"Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar."

"Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar."

'Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım.

Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.

Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir.

Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.

Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar.

Anayasa’nın 3. Maddesi açıktır: “Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”

Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı’dır.

Son olarak sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum.

Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim.'

Mansur Yavaş, Saraçhane'deki konuşmasının tam metnini de sosyal medya paylaşımına ekledi.

Mansur Yavaş, Saraçhane'deki konuşmasının tam metnini de sosyal medya paylaşımına ekledi.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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