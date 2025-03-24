Mansur Yavaş Saraçhane'deki "Paçavra" Çıkışıyla İlgili Açıklama Yaptı
Mansur Yavaş Saraçhane'deki "Paçavra" Çıkışıyla İlgili Açıklama Yaptı
Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz gün Saraçhane'de yaptığı konuşma Kürt halkını ve DEM Partililer'i kızdırmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu konuşmadan sonra Kürt halkından helallik istedi. Mansur Yavaş, sözlerinin çarpıtıldığını anlatan bir mesaj yayınladı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün Saraçhane'de yaptığı konuşmayla özellikle DEM Partililer'den tepki görmüştü.
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Yava, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmasının çarpıtıldığını şu sözlerle açıkladı:
"Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar."
Mansur Yavaş, Saraçhane'deki konuşmasının tam metnini de sosyal medya paylaşımına ekledi.
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