Tutuklanan Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nden İlk Mektubunu Yazdı: “Çatışmalardan Uzak Durun”
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nden İlk Mektubunu Yazdı: “Çatışmalardan Uzak Durun”
Hakkında açılan soruşturmalar sonrasında gözaltına alınan daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından ilk mektubu paylaşılan İmamoğlu, “Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür” dedi.
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İşte Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi'nden yazdığı ilk mektubun detayları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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