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AKP'li Gazetecinin Dilek İmamoğlu Hakkında Yaptığı Paylaşıma Tepki Yağdı

AKP'li Gazetecinin Dilek İmamoğlu Hakkında Yaptığı Paylaşıma Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.03.2025 - 13:52

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması tüm ülkenin gündeminde. Günlerdir Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri devam ediyor. İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu ise tüm bu süreçte eşinin yanında oldu, Saraçhane mitinglerinde halka seslendi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Fazıl Duygun ise Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun şok sözlerle hedef aldı.

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Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde kararı beklerken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde kararı beklerken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Günler süren gözaltı ve tutuklama süreci yüzünden yorgun olduğu gözlemlenen Dilek İmamoğlu gazetecilere konuşmuştu.

Bu görüntüleri kullanan Fazıl Duygun, Dilek İmamoğlu'nun aldatıldığını iddia etti.

Bu görüntüleri kullanan Fazıl Duygun, Dilek İmamoğlu'nun aldatıldığını iddia etti.

'Dilek İmamoğlu, İtalya gezisinde 'yüzünden akan' mutsuzluğunu, karamsarlığını, dünkü bu videoda daha da belli etmiş. Kocası Ekrem İmamoğlu'ndan bahis geçince, suratını dönüp, ekşitiyor. EE, kolay değil tabii, 20'lik genç bir kızla aldatılıp, onu kuma olarak kabul etmek! Şimdi, boşanmaya kalksa, müthiş bir CHP baskısı yer, boşanamazsa, kendi kendini yer!'

Hükümete yakın başka bir gazeteci de Dilek İmamoğlu'nun eski bir röportajından bir kesiti yayınladı.

Hükümete yakın başka bir gazeteci de Dilek İmamoğlu'nun eski bir röportajından bir kesiti yayınladı.

Tepkiler şu şekilde;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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