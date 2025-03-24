AKP'li Gazetecinin Dilek İmamoğlu Hakkında Yaptığı Paylaşıma Tepki Yağdı
AKP'li Gazetecinin Dilek İmamoğlu Hakkında Yaptığı Paylaşıma Tepki Yağdı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması tüm ülkenin gündeminde. Günlerdir Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri devam ediyor. İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu ise tüm bu süreçte eşinin yanında oldu, Saraçhane mitinglerinde halka seslendi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Fazıl Duygun ise Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun şok sözlerle hedef aldı.
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Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde kararı beklerken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
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Bu görüntüleri kullanan Fazıl Duygun, Dilek İmamoğlu'nun aldatıldığını iddia etti.
Hükümete yakın başka bir gazeteci de Dilek İmamoğlu'nun eski bir röportajından bir kesiti yayınladı.
Tepkiler şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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