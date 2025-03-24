Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Günler Sonra İlk Fotoğrafı Geldi
Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Günler Sonra İlk Fotoğrafı Geldi
Birçok kişi ile birlikte tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk fotoğrafı Silivri Cezaevi’nden geldi. ODA TV’de yer alan fotoğrafta, Ekrem İmamoğlu polislerle birlikte cezaevinin bahçesinde görüntülendi. Ayrıca aynı haberde Ekrem İmamoğlu’na ilk gün yemeği olarak mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı ve ayran verildiği belirtildi.
KAYNAK: Oda TV
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklanan isimlerle birlikte Silivri Cezaevine gönderildi.
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Oda TV, Ekrem İmamoğlu’nun günler sonra ilk fotoğrafını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün geceyi geceyi ilk kez cezaevinde geçirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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