onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Günler Sonra İlk Fotoğrafı Geldi

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Günler Sonra İlk Fotoğrafı Geldi

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 13:15

Birçok kişi ile birlikte tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk fotoğrafı Silivri Cezaevi’nden geldi. ODA TV’de yer alan fotoğrafta, Ekrem İmamoğlu polislerle birlikte cezaevinin bahçesinde görüntülendi. Ayrıca aynı haberde Ekrem İmamoğlu’na ilk gün yemeği olarak mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı ve ayran verildiği belirtildi. 

KAYNAK: Oda TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklanan isimlerle birlikte Silivri Cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklanan isimlerle birlikte Silivri Cezaevine gönderildi.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki 4 günlük resmi gözaltı süresi sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Oda TV, Ekrem İmamoğlu’nun günler sonra ilk fotoğrafını paylaştı.

Oda TV, Ekrem İmamoğlu’nun günler sonra ilk fotoğrafını paylaştı.

Oda TV’de yer alan bilgilere göre; Ekrem İmamoğlu’nun ilk fotoğrafı Silivri Cezaevi’nin bahçesinde polisler eşliğinde geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün geceyi geceyi ilk kez cezaevinde geçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün geceyi geceyi ilk kez cezaevinde geçirdi.

Birçok siyasi tutuklunun bulunduğu İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne dün saat 16.00 sıralarında getirilen İmamoğlu'nun o anlara ilişkin bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Dün akşamı ilk kez cezaevinde geçiren İmamoğlu, niyetli olduğu için akşam yemeği yedi. Mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı tüketti. İçecek olarak ise ayran verildi.

İmamoğlu, bu akşam ise orucunu; et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
56
29
10
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın