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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kim Oturacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Adaylar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kim Oturacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Adaylar

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2025 - 10:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, başkan vekilini seçmek için 26 Mart'ta toplanacak. Ekrem İmamoğlu’nun koltuğu için kulislerde üç kişinin adı geçiyor. Bunlar; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş.

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Terör soruşturmasında İmamoğlu'nun serbest kalması nedeniyle İBB’ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı.

Terör soruşturmasında İmamoğlu'nun serbest kalması nedeniyle İBB’ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı.

İstanbul Valiliği, İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00 toplayacağını açıkladı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasından sonra CHP kulislerinde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak muhtemel isimler dillendirilmeye başlandı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; Öncelik kimsenin adaylığına karşı çıkmayacak bir isim üzerinde karar kılınacak.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; Öncelik kimsenin adaylığına karşı çıkmayacak bir isim üzerinde karar kılınacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün, İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak en güçlü isim olarak dikkat çekiyor.

31 Mart yerel seçimlerden kısa bir süre sonra ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırım’ açıklaması yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın adı da konuşuluyor. 

Dedetaş dışında adı geçen bir diğer isim ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen...

Seçim belediye meclis üyeleri arasında gizli oyla yapılacak.

Seçim belediye meclis üyeleri arasında gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Oyların eşitliği durumunda kura çekilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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