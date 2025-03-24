İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kim Oturacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Adaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kim Oturacak? Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Adaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, başkan vekilini seçmek için 26 Mart'ta toplanacak. Ekrem İmamoğlu’nun koltuğu için kulislerde üç kişinin adı geçiyor. Bunlar; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş.
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Terör soruşturmasında İmamoğlu'nun serbest kalması nedeniyle İBB’ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı.
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MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre; Öncelik kimsenin adaylığına karşı çıkmayacak bir isim üzerinde karar kılınacak.
Seçim belediye meclis üyeleri arasında gizli oyla yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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