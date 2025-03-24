Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir? Hasan Akgün'ün Siyasi Hayatı ve Biyografisi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir? Hasan Akgün'ün Siyasi Hayatı ve Biyografisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB yönetimine geçici olarak kimin geleceği merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi başkan vekilini 26 Mar Çarşamba günü seçmek için bir araya gelecek. Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçeceği tahmin edilen üç isimden birisi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. Peki Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün’ün Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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