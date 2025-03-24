Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir? Hasan Akgün'ün Siyasi Hayatı ve Biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB yönetimine geçici olarak kimin geleceği merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi başkan vekilini 26 Mar Çarşamba günü seçmek için bir araya gelecek. Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçeceği tahmin edilen üç isimden birisi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. Peki Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün’ün Siyasi Kariyeri ve Biyografisi