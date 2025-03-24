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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir? Hasan Akgün'ün Siyasi Hayatı ve Biyografisi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir? Hasan Akgün'ün Siyasi Hayatı ve Biyografisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 13:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB yönetimine geçici olarak kimin geleceği merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi başkan vekilini 26 Mar Çarşamba günü seçmek için bir araya gelecek. Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçeceği tahmin edilen üç isimden birisi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. Peki Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün’ün Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Kimdir?

Hasan Akgün, Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokul eğitimini ise Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda sürdürdü. Akgün, 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

Hasan Akgün, 1975 yılında belediyecilik kariyerine adım attı.  1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” programına katılarak, şehircilik ve yerel yönetim konusunda uzmanlık kazandı.

Akgün, 1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü’nün kurucuları arasında yer aldı.  

Akademik çalışmalarını sürdüren Akgün, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde hazırladığı “Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi” adlı yüksek lisans tezini, 1996 yılında ise “Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece” başlıklı doktora tezini tamamladı. 

1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 1999 yılından 2024 yılına kadar üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. 

Öte yandan Hasan Akgün, Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi olan Akgün, aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesinin kardeş şehri olan Gelsenkirchen’in futbol takımı Schalke 04’ün ilk Türk kongre üyesi oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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