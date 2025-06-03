Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kimdir, Neden Tutuklandı? Siyasi Hayatı ve Biyografisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. İBB'ye yönelik beşinci dalga operasyonda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı da tutuklandı.
Ömer Kazancı kimdir, kaç yaşında, Ömer Kazancı neden tutuklandı soruları merak edilmeye başladı.
İşte, detaylar...
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Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kimdir?
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Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kariyeri ve Eğitimi
Büyükçekmece Belediye Başkan Ömer Kazancı Neden Tutuklandı, Neden Gündemde?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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