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Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kimdir, Neden Tutuklandı? Siyasi Hayatı ve Biyografisi

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kimdir, Neden Tutuklandı? Siyasi Hayatı ve Biyografisi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 00:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. İBB'ye yönelik beşinci dalga operasyonda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı da tutuklandı. 

Ömer Kazancı kimdir, kaç yaşında, Ömer Kazancı neden tutuklandı soruları merak edilmeye başladı.

İşte, detaylar...

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Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kimdir?

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kimdir?

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul Büyükçekmece'de başlayan Ömer Kazancı 1981 yılında Büyükçekmece Lisesi Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. 

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kaç Yaşında?

1964 doğumlu Ömer Kazandı 61 yaşında.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kariyeri ve Eğitimi

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı Kariyeri ve Eğitimi

Genç yaşta belediye hizmetleri ile kariyerine adım atan Kazancı, 1987 yılında Büyükçekmece Belediyesi’nde icra memuru olarak göreve başladı. Uzun yıllar boyunca Büyükçekmece Belediyesi’nin farklı departmanlarında görev alan Ömer Kazancı, 2006 yılında Yazı İşleri Müdürlüğü’nde Personel Şefi olarak atandı ve ardından 2015 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görevine devam etti. Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Ömer Kazancı Neden Tutuklandı, Neden Gündemde?

Büyükçekmece Belediye Başkan Ömer Kazancı Neden Tutuklandı, Neden Gündemde?

İBB'ye yönelik beşinci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Ömer Kazancı, 'rüşvet almak' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçlamalarıyla tutuklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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