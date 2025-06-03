Aykut Erdoğdu Kimdir, Neden Tutuklandı? Aykut Erdoğdu'nun Siyasi Kariyeri ve Eğitimi
2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş kapsamlı yolsuzluk operasyonunda adı geçen Aykut Erdoğdu, rüşvet ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla gündeme geldi. CHP’nin eski milletvekili olan Erdoğdu, hakkındaki iddiaları reddederken, soruşturma süreci ve gözaltı kararları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aykut Erdoğdu'nun kim olduğu merak edildi.
Peki Aykut Erdoğdu kimdir, kaç yaşında? Aykut Erdoğdu neden tutuklandı?
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Aykut Erdoğdu Kimdir?
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Aykut Erdoğdu Kariyeri ve Eğitimi
Aykut Erdoğdu Neden Gündemde?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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