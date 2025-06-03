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Aykut Erdoğdu Kimdir, Neden Tutuklandı? Aykut Erdoğdu'nun Siyasi Kariyeri ve Eğitimi

Aykut Erdoğdu Kimdir, Neden Tutuklandı? Aykut Erdoğdu'nun Siyasi Kariyeri ve Eğitimi

Kimdir Aykut Erdoğdu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 22:27

2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş kapsamlı yolsuzluk operasyonunda adı geçen Aykut Erdoğdu, rüşvet ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla gündeme geldi. CHP’nin eski milletvekili olan Erdoğdu, hakkındaki iddiaları reddederken, soruşturma süreci ve gözaltı kararları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aykut Erdoğdu'nun kim olduğu merak edildi.

Peki Aykut Erdoğdu kimdir, kaç yaşında? Aykut Erdoğdu neden tutuklandı?

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Aykut Erdoğdu Kimdir?

Aykut Erdoğdu

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğmuş olan Türk siyasetçi ve maliyecidir.Eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra, ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Kamu Politikaları ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Aykut Erdoğdu Kaç Yaşında?

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

Aykut Erdoğdu Nereli?

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğmuştur.

Aykut Erdoğdu Kariyeri ve Eğitimi

Aykut Erdoğdu

Eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. 1995 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda stajyer hazine kontrolörü olarak göreve başlamış, çeşitli denetim görevlerinde bulunmuş ve başkontrolörlüğe yükselmiştir. 2011 yılında CHP’den İstanbul milletvekili seçilerek siyasi kariyerine başlamıştır.

Aykut Erdoğdu Özel Hayatı

İngilizce ve Almanca bilen Erdoğdu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Aykut Erdoğdu Neden Gündemde?

Aykut Erdoğdu Neden Gündemde?

Aykut Erdoğdu, 2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet ve suç örgütü üyeliği iddialarıyla gözaltına alındı. Ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, Erdoğdu hakkında güçlü suç şüphesi olduğunu belirtirken kendisi ifadesinde iddiaları reddedip iftiraya uğradığını savundu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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