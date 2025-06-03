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Son İBB Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı: Eski CHP’li Vekil Aykut Erdoğdu Tutuklandı

Son İBB Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı: Eski CHP’li Vekil Aykut Erdoğdu Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2025 - 22:00 Son Güncelleme: 03.06.2025 - 22:13

İBB’ye yapılan 5. dalga operasyona gözaltına alınan eski CHP’li milletvekili Aykut Erdoğdu tutuklandı. Erdoğdu ile birlikte Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik de tutuklandı.

Gözaltındaki CHP'li. Büyükçekmece Belediye Başkanı da tutuklandı.

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İBB’ye yönelik yapılan son operasyonda 47 kişi gözaltına alınmıştı.

İBB’ye yönelik yapılan son operasyonda 47 kişi gözaltına alınmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Alican Abacı ve Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın arasında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3 kişi tutuklandı.

3 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan Aykut Erdoğdu, Ali Sukas ve Veysel Erçevik bu akşam saatlerinde tutuklandı. 

Savcılık, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de tutuklanmasını talep etmişti.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında da tutuklama kararı verildi.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında da tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan Aykut Erdoğdu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım 👇

Tutuklanan Aykut Erdoğdu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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KumdanKum

Bu kadar hukuksuzluk varken ve bu derece baskı görüyorken neden chp nin aklına sineyi millete dönmek gelmiyor da herşey olağanmış gibi seçim günü bekleniyor ... Devamını Gör

Chad

Millekvekilliği dokunulmazlığı olmayan herkes ya gözaltında ya tutuklu. Sine-i Millete dönseler sanırım ne olur tahmin etmek pek zor değil.

Semra Baki

Bayramdada devammı tutuklamalara ...Bayram arasıda yok 😡

herohe7189

ibda c savci hakim ve polisi huda akp mhp bbp tusiad ortak calismasi.