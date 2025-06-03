Son İBB Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı: Eski CHP’li Vekil Aykut Erdoğdu Tutuklandı
İBB’ye yapılan 5. dalga operasyona gözaltına alınan eski CHP’li milletvekili Aykut Erdoğdu tutuklandı. Erdoğdu ile birlikte Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik de tutuklandı.
Gözaltındaki CHP'li. Büyükçekmece Belediye Başkanı da tutuklandı.
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İBB’ye yönelik yapılan son operasyonda 47 kişi gözaltına alınmıştı.
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3 kişi tutuklandı.
CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında da tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan Aykut Erdoğdu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu kadar hukuksuzluk varken ve bu derece baskı görüyorken neden chp nin aklına sineyi millete dönmek gelmiyor da herşey olağanmış gibi seçim günü bekleniyor ... Devamını Gör
Millekvekilliği dokunulmazlığı olmayan herkes ya gözaltında ya tutuklu. Sine-i Millete dönseler sanırım ne olur tahmin etmek pek zor değil.
Bayramdada devammı tutuklamalara ...Bayram arasıda yok 😡
ibda c savci hakim ve polisi huda akp mhp bbp tusiad ortak calismasi.