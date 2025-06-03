Tokalaştılar: Devlet Bahçeli ve Özgür Özel Uzun Zaman Sonra Bir Araya Geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TBMM’de uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında iki liderin karşılıklı sert açıklamaları olmuştu.

Bahçeli ve Özel tokalaşırken, Bahçeli; 'Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah.' ifadelerini kullandı. Özel ise “Sağolun” diye karşılık verdi.