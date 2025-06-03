Tokalaştılar: Devlet Bahçeli ve Özgür Özel Uzun Zaman Sonra Bir Araya Geldi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve Özgür Özel’i eleştirmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Devlet Bahçeli bugün TBMM’de uzun bir aradan sonra bir araya geldi.
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Bugün TBMM başkanlık seçimi için Meclis koridorları hareketliydi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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şu sahte diplomatik kibarlıklara duble katlanamıyorum. "donunuza bırakıyosunuz ama arada memleketin de içine bırakmayı ihmal etmiyosunuz, tebrikler" desen iç... Devamını Gör
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