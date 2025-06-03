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Oylama Tamamlandı: Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı Seçildi

Oylama Tamamlandı: Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı Seçildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2025 - 20:52

Mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’te düzenlenen oylama ile yeniden başkanlığa seçildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda başkan üçüncü tur oylamada belli oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda başkan üçüncü tur oylamada belli oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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man

yalandan ne üç tur yaptınız ki zaten sizden baska oy veren yok sizden baska meraklı yok

SsS

meclis hala bişey ifade ediyomuş gibi çek kanka, hatıra olur