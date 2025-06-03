Oylama Tamamlandı: Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’te düzenlenen oylama ile yeniden başkanlığa seçildi.
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TBMM Genel Kurulu'nda başkan üçüncü tur oylamada belli oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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yalandan ne üç tur yaptınız ki zaten sizden baska oy veren yok sizden baska meraklı yok
meclis hala bişey ifade ediyomuş gibi çek kanka, hatıra olur