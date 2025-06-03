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Muğla'da Yaşanan 5.8 Şiddetindeki Depreme Şahit Olan Turist Neler Yaşandığını Anlattı

Muğla'da Yaşanan 5.8 Şiddetindeki Depreme Şahit Olan Turist Neler Yaşandığını Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 19:27

Muğla'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem, tatilcileri de gece yarısı uykularından uyandırdı. Pek çok kişi panikle dışarı çıkarken bazı turistler ise sarsıntının şiddetiyle otel odalarının sallandığını anlattı. Depreme uykuda yakalanan bir İngiliz turistin yaşadıkları ise sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem birçok ilde hissedildi.

Depreme kısmen şahit olan isimlerden bir tanesi de turist Steve Hughes idi.

Depreme kısmen şahit olan isimlerden bir tanesi de turist Steve Hughes idi.

İngiliz turist Steve Hughes, yaşananları sabah kahvaltısında öğrenene kadar derin bir uykudaydı. İnsanların yaşadıklarını anlattı.

Ailesiyle birlikte Bodrum yakınlarındaki Akbük beldesinde tatil yapan Hughes, gece saat 02.17'de Ege Denizi açıklarında meydana gelen ve Türkiye ile Yunanistan’ın birçok bölgesinde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremi fark etmeyen nadir kişilerden biri oldu.

Turistin eşi, depremin ardından panikle uyanarak balkona çıktığını ve birçok misafirin aynı şekilde dışarıda olduğunu ifade etti.

Turistin eşi, depremin ardından panikle uyanarak balkona çıktığını ve birçok misafirin aynı şekilde dışarıda olduğunu ifade etti.

Otel odası resmen sallanıyordu. Herkes telefonlarına gelen deprem uyarısıyla ne yapacağını şaşırdı” dedi.

Ancak Steve Hughes, “Ben ve çocuklarım her şeyden habersiz uyumaya devam ettik,” diyerek geceyi nasıl geçirdiğini anlattı. “Sabah kahvaltısında herkes depremi konuşuyordu, o zaman öğrendim.” dedi.

Deprem, özellikle turistik bölgelerdeki otellerde hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, sabaha karşı Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 6.2 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini açıkladı. AFAD, sarsıntının birçok kıyı kentinde hissedildiğini duyurdu.

Marmaris Kaymakamı İdris Akbıyık, ilk etapta ciddi bir hasar olmadığını belirtse de daha sonra yaptığı açıklamada panik halinde yükseklikten atlayan 69 kişinin yaralandığını ve ne yazık ki 14 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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