Muğla'da Yaşanan 5.8 Şiddetindeki Depreme Şahit Olan Turist Neler Yaşandığını Anlattı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Muğla'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem, tatilcileri de gece yarısı uykularından uyandırdı. Pek çok kişi panikle dışarı çıkarken bazı turistler ise sarsıntının şiddetiyle otel odalarının sallandığını anlattı. Depreme uykuda yakalanan bir İngiliz turistin yaşadıkları ise sosyal medyada gündem oldu.
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Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.
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Depreme kısmen şahit olan isimlerden bir tanesi de turist Steve Hughes idi.
Turistin eşi, depremin ardından panikle uyanarak balkona çıktığını ve birçok misafirin aynı şekilde dışarıda olduğunu ifade etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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