Muğla'da Yaşanan 5.8 Şiddetindeki Depreme Şahit Olan Turist Neler Yaşandığını Anlattı

“Otel odası resmen sallanıyordu. Herkes telefonlarına gelen deprem uyarısıyla ne yapacağını şaşırdı” dedi.

Ancak Steve Hughes, “Ben ve çocuklarım her şeyden habersiz uyumaya devam ettik,” diyerek geceyi nasıl geçirdiğini anlattı. “Sabah kahvaltısında herkes depremi konuşuyordu, o zaman öğrendim.” dedi.

Deprem, özellikle turistik bölgelerdeki otellerde hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, sabaha karşı Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 6.2 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini açıkladı. AFAD, sarsıntının birçok kıyı kentinde hissedildiğini duyurdu.

Marmaris Kaymakamı İdris Akbıyık, ilk etapta ciddi bir hasar olmadığını belirtse de daha sonra yaptığı açıklamada panik halinde yükseklikten atlayan 69 kişinin yaralandığını ve ne yazık ki 14 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini doğruladı.