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Psikolog, "Narsistlerle Nasıl Başa Çıkılır?" Sorusuna Açıklık Getirdi!

Psikolog, "Narsistlerle Nasıl Başa Çıkılır?" Sorusuna Açıklık Getirdi!

Narsist
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 16:41

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Psikolog Adalet Bagdu, son paylaştığı videoda narsist olan bireylerle nasıl başa çıkılacağını anlattı. Videonun altına ise rehber niteliğinde bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

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İşte o video:

Psikolog Adalet Bagdu, narsistlerle nasıl başa çıkılacağını anlattı.

Psikolog Adalet Bagdu, narsistlerle nasıl başa çıkılacağını anlattı.

'Hepimiz zor insanlarla karşılaşabiliriz, ancak narsistik kişilik yapısına sahip biriyle yaşamak ya da bir ilişki yürütmek, sandığımızdan çok daha yıpratıcı olabilir. Manipülasyon, gaslighting, duygusal sömürü… Peki, böyle biriyle baş edebilir miyiz?

Gerçek şu ki, bir narsist değişmez. Sizi suçlu hissettirmek, kendilerini haklı çıkarmak ve sizi kendi gerçekliğinizden şüphe ettirmek için her yolu denerler. Bir narsistle sağlıklı bir ilişki kurmaya çalışmak, sürekli bir döngünün içine hapsolmak demektir. O yüzden asıl soru şu: Narsist biriyle nasıl baş edilir?

Cevap, baş etmeye çalışmamaktır. Onu değiştirmek, ona kendinizi anlatmak, haklı olduğunuzu kanıtlamak size hiçbir şey kazandırmaz. Asıl yapmanız gereken, tüm riskleri göz önünde bulundurarak kendinizi koruyabileceğiniz bir ortam yaratmak ve mümkünse TAMAMEN UZAKLAŞMAKTIR.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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