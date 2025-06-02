Psikolog, "Narsistlerle Nasıl Başa Çıkılır?" Sorusuna Açıklık Getirdi!

'Hepimiz zor insanlarla karşılaşabiliriz, ancak narsistik kişilik yapısına sahip biriyle yaşamak ya da bir ilişki yürütmek, sandığımızdan çok daha yıpratıcı olabilir. Manipülasyon, gaslighting, duygusal sömürü… Peki, böyle biriyle baş edebilir miyiz?

Gerçek şu ki, bir narsist değişmez. Sizi suçlu hissettirmek, kendilerini haklı çıkarmak ve sizi kendi gerçekliğinizden şüphe ettirmek için her yolu denerler. Bir narsistle sağlıklı bir ilişki kurmaya çalışmak, sürekli bir döngünün içine hapsolmak demektir. O yüzden asıl soru şu: Narsist biriyle nasıl baş edilir?

Cevap, baş etmeye çalışmamaktır. Onu değiştirmek, ona kendinizi anlatmak, haklı olduğunuzu kanıtlamak size hiçbir şey kazandırmaz. Asıl yapmanız gereken, tüm riskleri göz önünde bulundurarak kendinizi koruyabileceğiniz bir ortam yaratmak ve mümkünse TAMAMEN UZAKLAŞMAKTIR.'