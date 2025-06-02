Duş Alsa da Geçmiyor: Nadir Bir Hastalık Nedeniyle Ölü Balık ve Ter Kokan Kadının İbretlik Hikayesi

Manchester’da yaşayan 29 yaşındaki Carmen Davies, nadir görülen bir genetik hastalık nedeniyle zorlu bir yaşam sürdürüyor. Trimetilaminüri (TMAU) adı verilen bu rahatsızlık, vücudunun çürük balık ve ter benzeri bir koku yaymasına neden oluyor.

Koku ne kadar yıkansa da geçmediği için Carmen, yıllardır sosyal hayattan uzak bir yaşam sürmek zorunda kaldı. Hastalığı hem psikolojik hem de fiziksel olarak hayatını derinden etkiliyor.

İşte o hikayenin detayları...