Duş Alsa da Geçmiyor: Nadir Bir Hastalık Nedeniyle Ölü Balık ve Ter Kokan Kadının İbretlik Hikayesi
Kaynak: https://www.manchestereveningnews.co....
Manchester’da yaşayan 29 yaşındaki Carmen Davies, nadir görülen bir genetik hastalık nedeniyle zorlu bir yaşam sürdürüyor. Trimetilaminüri (TMAU) adı verilen bu rahatsızlık, vücudunun çürük balık ve ter benzeri bir koku yaymasına neden oluyor.
Koku ne kadar yıkansa da geçmediği için Carmen, yıllardır sosyal hayattan uzak bir yaşam sürmek zorunda kaldı. Hastalığı hem psikolojik hem de fiziksel olarak hayatını derinden etkiliyor.
İşte o hikayenin detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manchester’ın Fallowfield bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Carmen Davies isimli bir kadın, “çürük balık kokusu sendromu” olarak da bilinen nadir bir metabolik hastalıkla mücadele ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlük hijyen çabaları yetersiz kalıyor!
Carmen, rahatsızlığın ilk belirtilerinin 18 yaşındayken başladığını ve çevresindeki kişilerden olumsuz yorumlar almaya başladığını aktarıyor.
Bu hastalığın tedavisi yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın