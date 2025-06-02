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Duş Alsa da Geçmiyor: Nadir Bir Hastalık Nedeniyle Ölü Balık ve Ter Kokan Kadının İbretlik Hikayesi

Duş Alsa da Geçmiyor: Nadir Bir Hastalık Nedeniyle Ölü Balık ve Ter Kokan Kadının İbretlik Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 13:39

Manchester’da yaşayan 29 yaşındaki Carmen Davies, nadir görülen bir genetik hastalık nedeniyle zorlu bir yaşam sürdürüyor. Trimetilaminüri (TMAU) adı verilen bu rahatsızlık, vücudunun çürük balık ve ter benzeri bir koku yaymasına neden oluyor.

Koku ne kadar yıkansa da geçmediği için Carmen, yıllardır sosyal hayattan uzak bir yaşam sürmek zorunda kaldı. Hastalığı hem psikolojik hem de fiziksel olarak hayatını derinden etkiliyor.

İşte o hikayenin detayları...

Kaynak: https://www.manchestereveningnews.co....
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Manchester’ın Fallowfield bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Carmen Davies isimli bir kadın, “çürük balık kokusu sendromu” olarak da bilinen nadir bir metabolik hastalıkla mücadele ediyor.

Manchester’ın Fallowfield bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Carmen Davies isimli bir kadın, “çürük balık kokusu sendromu” olarak da bilinen nadir bir metabolik hastalıkla mücadele ediyor.

Trimetilaminüri (TMAU) adı verilen bu genetik rahatsızlık, vücudun trimetilamin isimli maddeyi parçalayamaması sonucu ter, nefes ve idrarda keskin ve rahatsız edici bir kokuya neden oluyor. Carmen için bu durum, günlük yaşamın neredeyse tamamında dışlanmaya ve sosyal izolasyona yol açmış durumda.

Günlük hijyen çabaları yetersiz kalıyor!

Günlük hijyen çabaları yetersiz kalıyor!

Carmen, hastalığın kokuyu tetikleyen özelliği nedeniyle her gün duş almasına, dişlerini fırçalamasına ve parfüm kullanmasına rağmen kokuyu bastıramadığını belirtiyor. Kokuya kendisi alıştığı için doğrudan fark edemese de çevresinin tepkileriyle sürekli olarak bunun farkında olduğunu söylüyor.

“İnsanlarla temasta bulunmaktan kaçınıyorum. Bu durum, ruh sağlığım üzerinde ciddi etkiler yarattı” diyen Carmen, sosyal ortamlardan büyük ölçüde uzaklaştığını ve evde vakit geçirmeyi tercih ettiğini ifade ediyor. Ancak küçük bir çocuğu olduğu için zaman zaman dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Carmen, rahatsızlığın ilk belirtilerinin 18 yaşındayken başladığını ve çevresindeki kişilerden olumsuz yorumlar almaya başladığını aktarıyor.

Carmen, rahatsızlığın ilk belirtilerinin 18 yaşındayken başladığını ve çevresindeki kişilerden olumsuz yorumlar almaya başladığını aktarıyor.

Gençlik yıllarında bir kişinin, kendisi hakkında “kötü kokuyor” şeklinde videolar yayınladığını ve bunun kendisi üzerinde büyük bir etki yarattığını anlatıyor. Başlangıçta bu durumun psikolojik olduğu düşünüldü.

Bir süre “olmayan kokuları duyma” hastalığıyla karıştırıldı ve doktorlar tarafından ciddiye alınmadığını ifade ediyor. Israrlı başvurularının ardından 2023 yılında resmi teşhis kondu.

Bu hastalığın tedavisi yok!

Bu hastalığın tedavisi yok!

Carmen, beslenme düzenine dikkat ederek semptomlarını hafifletmeye çalıştığını belirtiyor. Kırmızı et, işlenmiş gıdalar, yeşil sebzeler ve bazı balık türlerinden uzak durması gerekiyor. Zaman zaman aç kaldığını ve bunun sonucunda kokunun azaldığını gözlemlediğini ancak yetersiz beslenmeye bağlı olarak çok zayıfladığını ifade ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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