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Güneş’in Sırrı Ortaya Çıktı: Taçsal Yağmur İlk Kez Bu Kadar Detaylı Görüntülendi

Güneş’in Sırrı Ortaya Çıktı: Taçsal Yağmur İlk Kez Bu Kadar Detaylı Görüntülendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 14:39

Bilim insanları, Güneş’in dış atmosferi olan korona tabakasını bugüne kadar hiç olmadığı kadar net şekilde görüntülemeyi başardı. Geliştirilen özel bir optik sistem sayesinde, milyonlarca derece sıcaklıktaki plazma hareketleri ve taçsal yağmur adı verilen doğa olayı ilk kez bu kadar detaylı gözlemlendi. Bu gelişme Güneş’in gizemli yapısına dair önemli sorulara ışık tutabilir.

Kaynak: https://gizmodo.com/telescope-upgrade...
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Güneş’in dış atmosferi olan korona, ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Güneş’in dış atmosferi olan korona, ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Yeni nesil optik sistem sayesinde bilim insanları, milyonlarca derece sıcaklıktaki plazma yapılarını yüksek çözünürlükle gözlemledi.

Amerika’daki Ulusal Güneş Gözlemevi (NSO) ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü (NJIT) araştırmacıları, Güneş’in dış atmosferini (korona) detaylı bir şekilde gözlemlemeyi mümkün kılan yeni bir sistem geliştirdi. “Koronal adaptif optik” adı verilen bu teknoloji, Dünya atmosferinin neden olduğu görüntü bozulmalarını saniyede 2.200 kez ayarlanabilen bir ayna yardımıyla düzeltiyor.

Yeni sistem, Kaliforniya’daki 1.6 metrelik Goode Güneş Teleskobu’na entegre edildi.

Yeni sistem, Kaliforniya’daki 1.6 metrelik Goode Güneş Teleskobu’na entegre edildi.

Yeni sistem, Kaliforniya’daki 1.6 metrelik Goode Güneş Teleskobu’na entegre edildi. “Cona” adı verilen bu sistem sayesinde bilim insanları, uzun zamandır çözülmeyi bekleyen birçok Güneş fenomenini yüksek detayla kaydedebildi.

Normal şartlarda teleskoplar, Güneş’in daha parlak yüzeyini gözlemlemekte başarılı olsa da, solgun ve karmaşık yapılı korona gözlemi 80 yılı aşkın süredir ciddi teknik engellerle sınırlıydı. Ancak Cona sistemi bu sınırı aştı.

Hatta bazı görüntülerde plazmanın oluşturduğu “taçsal yağmur” yapılarının genişliği yalnızca 20 kilometreyi buluyor, bu da Dünya'dan bu kadar uzak bir yapının bu detayda izlenmesi açısından tarihi bir başarı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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