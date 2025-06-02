Güneş’in Sırrı Ortaya Çıktı: Taçsal Yağmur İlk Kez Bu Kadar Detaylı Görüntülendi

Yeni sistem, Kaliforniya’daki 1.6 metrelik Goode Güneş Teleskobu’na entegre edildi. “Cona” adı verilen bu sistem sayesinde bilim insanları, uzun zamandır çözülmeyi bekleyen birçok Güneş fenomenini yüksek detayla kaydedebildi.

Normal şartlarda teleskoplar, Güneş’in daha parlak yüzeyini gözlemlemekte başarılı olsa da, solgun ve karmaşık yapılı korona gözlemi 80 yılı aşkın süredir ciddi teknik engellerle sınırlıydı. Ancak Cona sistemi bu sınırı aştı.

Hatta bazı görüntülerde plazmanın oluşturduğu “taçsal yağmur” yapılarının genişliği yalnızca 20 kilometreyi buluyor, bu da Dünya'dan bu kadar uzak bir yapının bu detayda izlenmesi açısından tarihi bir başarı.