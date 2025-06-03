Erişim Sağlanamıyor: Gıda Dedektifi'nin Sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarına Engelleme
Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabı, halk sağlığı ile oynayan ve vatandaşı yanıltıcı bilgiler barındıran firmaları ifşa ediyordu. Hesabın sahibi olan Musa Özsoy geçtiğimiz yıl gözaltına alınmış ve sonrasında serbest kalmıştı.
Engelli Web, Gıda Dedektifi’ne ait internet sitesi ile Twitter ve Instagram hesaplarının mahkeme kararıyla engellendiğini açıkladı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun süredir taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmesi vatandaşların ilgisini çekiyor.
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Mahkeme kararı ile hesapları erişime engellendi.
Engelli Web’in paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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