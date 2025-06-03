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Erişim Sağlanamıyor: Gıda Dedektifi'nin Sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarına Engelleme

Erişim Sağlanamıyor: Gıda Dedektifi'nin Sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarına Engelleme

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2025 - 20:03

Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabı, halk sağlığı ile oynayan ve vatandaşı yanıltıcı bilgiler barındıran firmaları ifşa ediyordu. Hesabın sahibi olan Musa Özsoy geçtiğimiz yıl gözaltına alınmış ve sonrasında serbest kalmıştı.

Engelli Web, Gıda Dedektifi’ne ait internet sitesi ile Twitter ve Instagram hesaplarının mahkeme kararıyla engellendiğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun süredir taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmesi vatandaşların ilgisini çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun süredir taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmesi vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bakanlık, ürünlerinde halk sağlığı ile oynayan firmaların isimlerini açıklıyordu. Musa Özsoy’un sahibi olduğu Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabı da vatandaşları yanıltan firmaları paylaşarak farkındalık yaratmaya çalışıyordu.

Mahkeme kararı ile hesapları erişime engellendi.

Mahkeme kararı ile hesapları erişime engellendi.

Gıda Dedektifi’nin internet sitesi ile birlikte Twitter ve Instagram hesapları Türkiye’den erişime kapandı. Kararı İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği aldı.

Engelli Web’in paylaşımı 👇

Engelli Web’in paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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