Ticaret Bakanı Duyurdu: Gıdada Karekod Uygulaması 28 Temmuz'da Başlıyor
Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak' dedi.
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Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katıldı.
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"Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış, çiftçilerimizin tamamı bunu yapıyormuş gibi vatandaşımızı paniğe sevk edici konuların gündeme getirilmesini iyi niyetli görmüyoruz. Avrupa Birliği ile tam uyum halindeyiz'' diyen Bakan Yumaklı, şunları söyledi:
Gıdada karekod uygulaması tüm işletmelerde zorunlu olacağını duyuran Bakan Yumaklı, işletmeye ait denetim sonuçlarının uygulamada gösterileceğini açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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