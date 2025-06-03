Ticaret Bakanı Duyurdu: Gıdada Karekod Uygulaması 28 Temmuz'da Başlıyor

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '81 ilimizde güçlü bir denetim alt yapımız var. 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarımız hizmet veriyor. Gıdaya yönelik 15 AR-GE merkezimiz var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlimiz iş başında. Bu güçlü altyapıyla, 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yaptık. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik ve 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık, 301'i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk'' dedi.