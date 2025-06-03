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Ticaret Bakanı Duyurdu: Gıdada Karekod Uygulaması 28 Temmuz'da Başlıyor

Ticaret Bakanı Duyurdu: Gıdada Karekod Uygulaması 28 Temmuz'da Başlıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.06.2025 - 19:42

Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak' dedi.

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Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katıldı.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katıldı.

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '81 ilimizde güçlü bir denetim alt yapımız var. 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarımız hizmet veriyor. Gıdaya yönelik 15 AR-GE merkezimiz var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlimiz iş başında. Bu güçlü altyapıyla, 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yaptık. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik ve 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık, 301'i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk'' dedi.

"Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış, çiftçilerimizin tamamı bunu yapıyormuş gibi vatandaşımızı paniğe sevk edici konuların gündeme getirilmesini iyi niyetli görmüyoruz. Avrupa Birliği ile tam uyum halindeyiz'' diyen Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış, çiftçilerimizin tamamı bunu yapıyormuş gibi vatandaşımızı paniğe sevk edici konuların gündeme getirilmesini iyi niyetli görmüyoruz. Avrupa Birliği ile tam uyum halindeyiz'' diyen Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

''Bugüne kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladık. Hasat öncesinde, sırasında ve sonrasında, haller, paketleme tesisleri ve son tüketim yerlerinde denetimlerimize devam ediyoruz. Son 3 yılda 250 bin denetim yaptık. Pestisit kalıntı miktarını son 3 yılda yüzde 35 azalttık. İhracata gidip dönen ürün oranı binde 1'ler seviyesinde. Hem yurt içi uygunsuzluklarda hem yurt dışından geri dönüşlerde ürünün iç piyasaya girişine izin vermiyoruz. İmha ediyoruz veya enerji üretiminde kullanıyoruz. Bu alanda dünyada kabul edilen sınırların dışında değiliz.'

Gıdada karekod uygulaması tüm işletmelerde zorunlu olacağını duyuran Bakan Yumaklı, işletmeye ait denetim sonuçlarının uygulamada gösterileceğini açıkladı.

Gıdada karekod uygulaması tüm işletmelerde zorunlu olacağını duyuran Bakan Yumaklı, işletmeye ait denetim sonuçlarının uygulamada gösterileceğini açıkladı.

Yumaklı, 'Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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