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Balıkesir'de Bir Okulda Çiçek Hastalığı Alarmı: Eğitime Ara Verildi

Balıkesir'de Bir Okulda Çiçek Hastalığı Alarmı: Eğitime Ara Verildi

Balıkesir okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.06.2025 - 16:18

Okulların kapanmasına sayılı gün kala Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir okulda çiçek hastalığı alarmı verildi. 4 öğrenciye çiçek hastalığı teşhisi kondu. Eğitime ara verildi.

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Olay, Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Olay, Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görüldü. Bunun üzerine okul yönetimi harekete geçti. Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başlandı.

Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan okul yöneticileri ise çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü duyurdu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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