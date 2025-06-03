Balıkesir'de Bir Okulda Çiçek Hastalığı Alarmı: Eğitime Ara Verildi
Okulların kapanmasına sayılı gün kala Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir okulda çiçek hastalığı alarmı verildi. 4 öğrenciye çiçek hastalığı teşhisi kondu. Eğitime ara verildi.
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Olay, Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.
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Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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