Selim İmamoğlu'ndan Babası Ekrem İmamoğlu'na Duygusal Paylaşım: Doğum Gününü Kutladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün doğum günü. Mesajlar peş peşe gelmeye başladı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının doğum gününü kutladı.
Duygusal bir paylaşım yapan Selim İmamoğlu, ''İyi ki doğdun, benim aslan babam. Her güne, evladın olmanın gururuyla uyanıyoruz kardeşlerimle. Gözün hiç arkada kalmasın. Güzel yaşların, beraber nice güzel zamanlarımız olsun. Ailecek ve ülkece.Yolun sonundaki aydınlık, gözlerimi kamaştırdı bile!' dedi.
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Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’na duygusal doğum günü mesajları gelmeye devam ediyor. Eşinden sonra oğlu Selim İmamoğlu'ndan duygusal bir paylaşım geldi.
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Selim İmamoğlu'nun X hesabından yayımladığı mektup şöyle:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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