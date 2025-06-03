Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü: Yaralanan Pilot Hastaneye Kaldırıldı
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Kaza, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi.
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Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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