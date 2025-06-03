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Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü: Yaralanan Pilot Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü: Yaralanan Pilot Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik Kaza Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.06.2025 - 14:14

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim uçağı, zorunlu iniş yaptığı tarlada kırıma uğrayarak ters döndü. Eğitim uçağının pilotu D.K. ise kazada yaralandı. O anlar kayda alındı.

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Kaza, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Kaza, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

Havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu 22 yaşındaki D.K., Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. 

Ancak işler ters gitti.

Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralı kadın pilot yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yerinde geniş çaplı önlem alındı.

Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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