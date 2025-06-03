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Eczacıbaşı Holding’ten Dev Satış: 193 Ofis Binasını 2,25 Milyar TL'ye Sattı

Eczacıbaşı Holding’ten Dev Satış: 193 Ofis Binasını 2,25 Milyar TL'ye Sattı

şişli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.06.2025 - 17:16

Eczacıbaşı Holding'den dev satış hamlesi geldi. KAP'a açıklamada yapan Eczacıbaşı, Şişli’de bulunan 193 Ofis Binasını 2,25 milyar TL bedelle sattığını duyurdu.

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EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) satışa ilişkin açıklama yaptı.

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) satışa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan ofis binasını sattığını duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, satışın 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

Şirketten yapılan açıklamada, satışın 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

''Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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