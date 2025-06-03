Eczacıbaşı Holding’ten Dev Satış: 193 Ofis Binasını 2,25 Milyar TL'ye Sattı
Eczacıbaşı Holding'den dev satış hamlesi geldi. KAP'a açıklamada yapan Eczacıbaşı, Şişli’de bulunan 193 Ofis Binasını 2,25 milyar TL bedelle sattığını duyurdu.
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EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) satışa ilişkin açıklama yaptı.
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Şirketten yapılan açıklamada, satışın 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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