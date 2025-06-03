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Kurban Bayramı Nedeniyle Borsa İstanbul'da İşlemlerin Takas Tarihleri Değişti

Kurban Bayramı Nedeniyle Borsa İstanbul'da İşlemlerin Takas Tarihleri Değişti

Kurban Bayramı Borsa İstanbul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.06.2025 - 18:19

Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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Borsa İstanbul'un tatil takvimi ve takas tarihleri netleşti.

Borsa İstanbul'un tatil takvimi ve takas tarihleri netleşti.

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de 'Borsa İstanbul ne zaman kapanacak?' oldu. 

Resmi takvime göre Borsa İstanbul, 6 Haziran 2025 Cuma günü işlemlere ara verecek ve 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılacak.

Tatil süresi boyunca, yani 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihleri arasında borsa kapalı olacak. Bu süreçte hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında herhangi bir seans yapılmayacak.

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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