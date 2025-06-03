Kurban Bayramı Nedeniyle Borsa İstanbul'da İşlemlerin Takas Tarihleri Değişti

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de 'Borsa İstanbul ne zaman kapanacak?' oldu.

Resmi takvime göre Borsa İstanbul, 6 Haziran 2025 Cuma günü işlemlere ara verecek ve 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılacak.

Tatil süresi boyunca, yani 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihleri arasında borsa kapalı olacak. Bu süreçte hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında herhangi bir seans yapılmayacak.