Trabzon Sele Teslim Oldu: Kayıp 1 Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bu sabah kentte etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında 72 yaşında bir vatandaşın kaybolduğunu belirterek 'Şuana kadar kaybımız yok diye bakıyorduk ama Akçaabat’tan Çukurca’da 72 yaşındaki Hüseyin Aydın isimli vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi geldi. Ekiplerimiz kendisini arıyorlar. İnşallah canlı olarak ulaşırız diye ümit ediyoruz' dedi.