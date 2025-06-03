Trabzon Sele Teslim Oldu: Kayıp 1 Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor
Trabzon’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrasında kent sele teslim oldu. Birçok ev ve işyerine su bastı, vatandaşın biri sel sularında yatağıyla yüzmeye çalıştı.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesinde 72 yaşındaki bir Hüseyin Aydın’ın kayıp olarak arandığını açıkladı.
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Trabzon’da etkili olan yağış sonrası kent merkezi ve ilçelerde sel meydana geldi.
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Kayıp 1 kişi aranıyor.
Yatağı sal yaparak ilerlemeye çalışan vatandaş 👇
Dakikalar içinde su basan bir dükkanın görüntüleri 👇
Trabzon'da meydana gelen selden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Sebebini biliyorsunuz. Anlatıpta kendimi yormayacağım :D
Bakın arkadaşlar çeşitli etken sebepler tabi ki olabilir ama ben 40 yaşındayım trabzon merkezde bu kadar uzun süreli bir sağanak görmedim. Gülünecek bir bok ... Devamını Gör
çok kötü bı felâket Allah yardımcıniz olsun
Gülünecek ne var, kim bunlarda gülme emojisine basıyor.