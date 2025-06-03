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Trabzon Sele Teslim Oldu: Kayıp 1 Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Trabzon Sele Teslim Oldu: Kayıp 1 Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Trabzon
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2025 - 18:35

Trabzon’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrasında kent sele teslim oldu. Birçok ev ve işyerine su bastı, vatandaşın biri sel sularında yatağıyla yüzmeye çalıştı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesinde 72 yaşındaki bir Hüseyin Aydın’ın kayıp olarak arandığını açıkladı.

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Trabzon’da etkili olan yağış sonrası kent merkezi ve ilçelerde sel meydana geldi.

Trabzon’da etkili olan yağış sonrası kent merkezi ve ilçelerde sel meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. 

Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kayıp 1 kişi aranıyor.

Kayıp 1 kişi aranıyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bu sabah kentte etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında 72 yaşında bir vatandaşın kaybolduğunu belirterek 'Şuana kadar kaybımız yok diye bakıyorduk ama Akçaabat’tan Çukurca’da 72 yaşındaki Hüseyin Aydın isimli vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi geldi. Ekiplerimiz kendisini arıyorlar. İnşallah canlı olarak ulaşırız diye ümit ediyoruz' dedi.

Yatağı sal yaparak ilerlemeye çalışan vatandaş 👇

Dakikalar içinde su basan bir dükkanın görüntüleri 👇

Trabzon'da meydana gelen selden görüntüler 👇

Trabzon'da meydana gelen selden görüntüler 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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sansür

Sebebini biliyorsunuz. Anlatıpta kendimi yormayacağım :D

Kiki

Bakın arkadaşlar çeşitli etken sebepler tabi ki olabilir ama ben 40 yaşındayım trabzon merkezde bu kadar uzun süreli bir sağanak görmedim. Gülünecek bir bok ... Devamını Gör

bu.se

çok kötü bı felâket Allah yardımcıniz olsun

Kübra Aydın

Gülünecek ne var, kim bunlarda gülme emojisine basıyor.