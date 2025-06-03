Trabzon'da Sağanak Yağmur Hayatı Felç Etti: Yollar Göle Döndü, Karadeniz Sahil Yolu Kapandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzon’daki şiddetli yağmur nedeniyle yollar taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayvanlar telef oldu, yamaçtan düşen taşlar yolları kapattı.
Karadeniz sahil yolu kapandı!
Trabzon'da yaşananlardan görüntüler...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
çok geçmiş olsun acaba trabzon chp belediyesi olsaydı ne olurdu merak etmedim degil
Tekzip: Trabzon Ortahisar Belediyesi Chp yönetiminde.
yazık hayvanlara
😢😢😢😢