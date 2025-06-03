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Ukrayna’dan Rusya’ya Bir Saldırı Daha: Kırım'daki Kritik Köprü Yine Hedef Alındı

Ukrayna’dan Rusya’ya Bir Saldırı Daha: Kırım'daki Kritik Köprü Yine Hedef Alındı

Ukrayna
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2025 - 17:49

Ukrayna, geçtiğimiz hafta sonu insansız hava araçlarıyla Rusya’nın hava gücüne yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirmişti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, bu sefer ise Rusya’nın ihlak ettiği Kırım’da bulunan köprünün hedef alındığı duyuruldu.

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Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki askeri hava üsslerine düzenlediği operasyon gündem olmuştu.

Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki askeri hava üsslerine düzenlediği operasyon gündem olmuştu.

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Ukrayna güçleri bu sefer ise Kırım’da bulunan kritik köprüyü hedef aldı.

Ukrayna güçleri bu sefer ise Kırım’da bulunan kritik köprüyü hedef aldı.

SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, 'SBU, benzeri olmayan bir özel operasyon gerçekleştirerek Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu. Bu sefer sular altından.' ifadeleri kullanıldı.

Saldırı için hazırlığın birkaç ay sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik servisi yetkililerince köprüye mayın döşendiği belirtildi.

Açıklamada, 'Bugün, herhangi bir sivil kayıp olmadan, sabah 04.44'te ilk patlayıcı cihaz aktive edildi.' ifadesine yer verildi.

Patlama sonucu, köprünün su altındaki ayak mesnetlerinde hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, saldırıda 1100 kilogram patlayıcı kullanıldığı kaydedilerek, 'Aslında köprü acil durumda.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Patlama anı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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