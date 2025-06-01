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Ukrayna'dan Rusya'ya Film Gibi Bir Operasyonla Drone Saldırısı Gerçekleşti

Ukrayna'dan Rusya'ya Film Gibi Bir Operasyonla Drone Saldırısı Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 20:01

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ihtimali ertelendikçe tarafların birbirine olan saldırısı şekil değiştiriyor. Rusya beklenmedik bir drone saldırısı ile karşı karşıya kaldı. BBC gibi kaynakların araştırmalarına göre bu operasyonun ardında filmleri aratmayacak bir plan vardı.

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Rusya bir kez daha Ukrayna saldırısı ile sarsıldı.

Rusya bir kez daha Ukrayna saldırısı ile sarsıldı.

Drone saldırılarına hedef olan Rusya'da büyük bir şaşkınlık yaşanırken droneların bir kamyon vasıtasıyla ülkeye girerek hedeflere yönelmesi krizi büyüttü.

Film gibi bir operasyon ortaya çıktı.

Film gibi bir operasyon ortaya çıktı.

Sibirya'daki Sredniy askeri üssüne saldıran insansız hava araçlarının bir kamyondan fırlatıldığını söyleyen İrkutsk Valisi İgor Kobzev'den yeni bir açıklama daha geldi.

Kobzev, Telegram'da yaptığı paylaşımda fırlatma sahasının güvenli hale getirildiğini ve hayati tehlike bulunmadığını duyurdu.

Rus medya kuruluşları, benzer saldırıların kamyonların arkasından çıkan insansız hava araçlarıyla başlatıldığını da aktardı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Rusya'da stratejik bombardıman uçakları toplu halde yanıyor' denildi.

Kamyon sürücüsü gözaltında.

Kamyon sürücüsü gözaltında.

Rusya'nın devlet medya kuruluşu Tass, drone saldırısına karıştığı düşünülen kamyon sürücüsünün polis tarafından sorgulanacağını bildirdi.

Raporda ayrıca, 'İHA'ların [drone] kesin sayısının henüz sayılmadığı' belirtilirken, şu anda kamuoyuna yönelik bir tehdit bulunmadığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde beş farklı bölgede bulunan havaalanlarına yönelik saldırıları doğruladı. Bakanlık, Ukrayna'nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerinde 'terör saldırısı' olarak nitelendirilen eylemler gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların tamamının püskürtüldüğü ifade edilirken, havaalanları çevresinden fırlatılan FPV tipi insansız hava araçlarının bazı havacılık ekipmanlarında yangına yol açtığı belirtildi. Bakanlık, çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü de ekledi.

"365 hedef etkisiz hale getirildi"

"365 hedef etkisiz hale getirildi"

Ukraynalı yetkililer, dün gece Ukrayna'ya düzenlenen saldırı dalgasında 472 drone ve yedi balistik ve seyir füzesinin yer aldığını söylüyor. Bu, şimdiye kadarki en büyük Rus drone saldırılarından biri gibi görünüyor. Ukrayna, 385 hava hedefini etkisiz hale getirdiğini söylüyor.

Detaylar ortaya çıktı.

Detaylar ortaya çıktı.

Bir gazeteci konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: 

'Bu, ders kitaplarına girecek.

Ukrayna, FPV dronlarını ve ahşap mobil kabinleri gizlice Rusya’ya taşıdı. Dronlar, kabinlerin çatılarının altına gizlendi ve bu kabinler daha sonra kamyonlara monte edildi.

Verilen bir sinyalle çatılar uzaktan açıldı. Kamyonlardan doğrudan fırlatılan onlarca drone, stratejik bombardıman uçaklarını vurdu.

Ve — Rusya bu bombardıman uçaklarını artık üretemiyor. Kayıp çok büyük.

Bunun gibi bir şey daha önce hiç yapılmamıştı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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