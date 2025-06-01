Ukrayna'dan Rusya'ya Film Gibi Bir Operasyonla Drone Saldırısı Gerçekleşti

Bir gazeteci konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

'Bu, ders kitaplarına girecek.

Ukrayna, FPV dronlarını ve ahşap mobil kabinleri gizlice Rusya’ya taşıdı. Dronlar, kabinlerin çatılarının altına gizlendi ve bu kabinler daha sonra kamyonlara monte edildi.

Verilen bir sinyalle çatılar uzaktan açıldı. Kamyonlardan doğrudan fırlatılan onlarca drone, stratejik bombardıman uçaklarını vurdu.

Ve — Rusya bu bombardıman uçaklarını artık üretemiyor. Kayıp çok büyük.

Bunun gibi bir şey daha önce hiç yapılmamıştı.'