Ukrayna'dan Rusya'ya Film Gibi Bir Operasyonla Drone Saldırısı Gerçekleşti
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Rusya bir kez daha Ukrayna saldırısı ile sarsıldı.
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Film gibi bir operasyon ortaya çıktı.
Kamyon sürücüsü gözaltında.
"365 hedef etkisiz hale getirildi"
Detaylar ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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