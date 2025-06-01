Özgür Özel, Antalya Mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hedef Aldı
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki durağı Antalya oldu. Mitingde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim çağrısı yinelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa hitabında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'a cunta göndermesi yapan Özel, 'Çoklu makam bozukluğuna yakalanan Erdoğan' ifadelerini kullandı.
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CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından mitinglerine devam ediyor.
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Özel, Erdoğan'ı hedef aldı.
Özgür Özel, mitingler hakkında da konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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