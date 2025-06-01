Özgür Özel, Antalya Mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hedef Aldı

19 Mart'a darbe diyen Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

'19 Mart da darbedir. Bu darbenin arkasında selefi bir akım, halefine darbe yapmış. Çoklu makam bozukluğu yaşayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı gibi şapkalarına bir de cunta başkanlığını eklemiş. Bu darbenin makamı Beştepe, silahı yargı, mühimmatını da iftira yapmıştır. Diyoruz ki Erdoğan, söz milletindir.'