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Özgür Özel, Antalya Mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hedef Aldı

Özgür Özel, Antalya Mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hedef Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 19:18

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki durağı Antalya oldu. Mitingde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim çağrısı yinelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa hitabında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'a cunta göndermesi yapan Özel, 'Çoklu makam bozukluğuna yakalanan Erdoğan' ifadelerini kullandı.

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CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından mitinglerine devam ediyor.

CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından mitinglerine devam ediyor.

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bugünkü durağı Antalya'ydı. Antalya'da Özgür Özel, İmamoğlu'na özgürlük çağrısını yinelerken erken seçim ısrarını da sürdürdü.

Özel, Erdoğan'ı hedef aldı.

Özel, Erdoğan'ı hedef aldı.

19 Mart'a darbe diyen Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: 

'19 Mart da darbedir. Bu darbenin arkasında selefi bir akım, halefine darbe yapmış. Çoklu makam bozukluğu yaşayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı gibi şapkalarına bir de cunta başkanlığını eklemiş. Bu darbenin makamı Beştepe, silahı yargı, mühimmatını da iftira yapmıştır. Diyoruz ki Erdoğan, söz milletindir.'

Özgür Özel, mitingler hakkında da konuştu.

Özgür Özel, mitingler hakkında da konuştu.

Özel yaptığı açıklamada CHP'nin yaptığı mitinglere değinerek 'Artık kimsenin kalesi yok' dedi. 

Özel, '19 Mart'tan hemen sonra, 7 gün 7 gece önce Saraçhane'de sonra Maltepe'de, Van'da Bursa'da Samsun'da milyonlarla birlikteydik. Artık kimsenin kalesi yok. Artık kalelerin siyaseti, kutuplaşma siyaseti sona ersin. Bu millet kavgadan, yokluktan yoksulluktan bıkmış. Artık bakan evlatlarının değil vatan evlatlarının sırası gelsin istiyor.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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