İmralı Heyeti'nde Yer Alan Ahmet Türk, "İnfaz Paketi Hayal Kırıklığı Yarattı" Dedi

Ahmet Türk umutlu olduğunu söyleyerek 'İnanıyorum ki bu süreç, yine devam eder. Ama bugün ortaya koydukları infaz yasası ve bu infaz yasasında hiçbir şeyin olmaması, beklentilerimize yanıt vermeyecek bir noktada olması, bizlerde bir hayal kırıklığı yarattı. Umut ediyoruz ki, Ekim ayında beklentilerimize yanıt verecek bir sürecin başlamasıdır' dedi.