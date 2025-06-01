İmralı Heyeti'nde Yer Alan Ahmet Türk, "İnfaz Paketi Hayal Kırıklığı Yarattı" Dedi
Mardin’de Özgür Hukukçular Derneği'nin düzenlediği “Umut Hakkı ve Barış” panelinde konuşan Ahmet Türk, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 10. Yargı Paketi’ni eleştiren Türk, infaz düzenlemesinin toplumda büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Paketin eşitlik ve adalet ilkelerinden uzak olduğunu belirtti. Türk, çözümün demokratik hukuk zemininde aranması gerektiğini vurguladı.
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Ahmet Türk yaptığı konuşmada gündeme dair eleştirilerde bulundu.
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"İnfaz paketi hayal kırıklığı yarattı..."
Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamada "ayak oyunlarına alışkınız" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bunlarda tüm teröristler salınsın istiyor öyle kolay mı insanların canı yandı
Niye teröristleriniz dışarı çıkamıyor mu
😡😡😡😡