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İmralı Heyeti'nde Yer Alan Ahmet Türk, "İnfaz Paketi Hayal Kırıklığı Yarattı" Dedi

İmralı Heyeti'nde Yer Alan Ahmet Türk, "İnfaz Paketi Hayal Kırıklığı Yarattı" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 18:05

Mardin’de Özgür Hukukçular Derneği'nin düzenlediği “Umut Hakkı ve Barış” panelinde konuşan Ahmet Türk, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 10. Yargı Paketi’ni eleştiren Türk, infaz düzenlemesinin toplumda büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Paketin eşitlik ve adalet ilkelerinden uzak olduğunu belirtti. Türk, çözümün demokratik hukuk zemininde aranması gerektiğini vurguladı.

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Ahmet Türk yaptığı konuşmada gündeme dair eleştirilerde bulundu.

Ahmet Türk yaptığı konuşmada gündeme dair eleştirilerde bulundu.

Türk yaptığı konuşmada 'Eleştiriler ve hatta güven sorunları dile getiriliyor; bu eleştirilerin samimi olmadığı da söyleniyor. Ancak biz, bu süreçte samimiyeti hissettik. Yine de açık konuşmak gerekirse, özellikle bayram öncesinde beklentileri karşılayacak bir adım atılmaması endişelerimizi artırdı.' dedi.

"İnfaz paketi hayal kırıklığı yarattı..."

"İnfaz paketi hayal kırıklığı yarattı..."

Ahmet Türk umutlu olduğunu söyleyerek 'İnanıyorum ki bu süreç, yine devam eder. Ama bugün ortaya koydukları infaz yasası ve bu infaz yasasında hiçbir şeyin olmaması, beklentilerimize yanıt vermeyecek bir noktada olması, bizlerde bir hayal kırıklığı yarattı. Umut ediyoruz ki, Ekim ayında beklentilerimize yanıt verecek bir sürecin başlamasıdır' dedi.

Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamada "ayak oyunlarına alışkınız" dedi.

Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamada "ayak oyunlarına alışkınız" dedi.

Ahmet Türk sözlerini 'Bugün bu hayallerimizi, umudumuz yıkacak hiçbir güç yok. Buna inanın ve güvenin. Bu süreç mutlaka başarıya gidecektir. Elbette ki Kürtleri daha az hakka, hukuka ikna etmeye yönelik bir ayak oyunları ile her zaman karşı karşıya kalacağız.' şeklinde noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ern

Bunlarda tüm teröristler salınsın istiyor öyle kolay mı insanların canı yandı

Cindirella Man

Niye teröristleriniz dışarı çıkamıyor mu

futboltopu20

😡😡😡😡