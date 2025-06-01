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Sosyal Medya, Hintli Bir Turistin Türk Kadınlarına Hakaret Edip Videoya Çektiği İddiasıyla Çalkalanıyor!

Sosyal Medya, Hintli Bir Turistin Türk Kadınlarına Hakaret Edip Videoya Çektiği İddiasıyla Çalkalanıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 17:09

Hintli bir turistin sosyal medyada paylaştığı videolar tepki çekti. Malik Swashbuckler isimli turistin, Türkiye'de dolaşırken kadınlarla videolar çektiği ve kendi dilinde Türk kadınlarına hakaretler ettiği iddia edildi. Turistin, birçok kadınla gezerken video çektiği ve onların yüzüne bakarak sapkın söylemlerde bulunduğu söylendi.

Kaynak: Türkiye Today

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Hintli bir gezginin çektiği videolara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Hintli bir gezginin çektiği videolara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Malik Swashbuckler isimli bu turist, YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarında Türk kadınlarıyla çektiği videoları yayınladı. Turistin kadınlara 'vlog çekiyorum' diyerek yaklaştığı ancak cinsel içerikli sapkın söylemlerde bulunduğu iddia edildi. 

Turist, Türk kadınlara İngilizce konuşarak yaklaşıyor, kadınlar da yardımcı olmak istiyorlardı. Fakat Hintçe konuşan turistin videolarında sapkın ifadeler kullandığı iddia edildi. Üstelik söylediklerini anlayan diğer kullanıcılardan da bu gönderilere yorum yağdı.

Ağza alınmayacak söylemler, küfürlü ifadeler...

Ağza alınmayacak söylemler, küfürlü ifadeler...

Turistin Türk kadınlarına ağza alınmayacak derecede çirkin sözler söylediği, sapkın tekliflerde bulunduğu iddia edildi. Ne dediğini anlamayan kadınlar ise turiste yardımcı olduklarını düşünerek gülümsüyorlardı.

İşte, söz konusu videolardan bir tanesi;

Videodaki kız olduğunu söyleyen kişi, kendisini eleştirenlere de bu sözlerle yanıt verdi.

Videodaki kız olduğunu söyleyen kişi, kendisini eleştirenlere de bu sözlerle yanıt verdi.
twitter.com

YouTube hesabındaki videoları kaldırdı.

YouTube hesabındaki videoları kaldırdı.

Malik isimli turist, Instagram hesabını kapattı. YouTube ve X hesaplarındaki söz konusu videoları ise kaldırdı. 

Türkiye Today, ihbar ve şikayetler üzerine Malik Swashbuckler'ın gözaltına alındığını iddia etti. Ancak resmi kurumlardan bu konuya dair yapılan bir açıklama bulunmuyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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