Sosyal Medya, Hintli Bir Turistin Türk Kadınlarına Hakaret Edip Videoya Çektiği İddiasıyla Çalkalanıyor!
Hintli bir turistin sosyal medyada paylaştığı videolar tepki çekti. Malik Swashbuckler isimli turistin, Türkiye'de dolaşırken kadınlarla videolar çektiği ve kendi dilinde Türk kadınlarına hakaretler ettiği iddia edildi. Turistin, birçok kadınla gezerken video çektiği ve onların yüzüne bakarak sapkın söylemlerde bulunduğu söylendi.
Kaynak: Türkiye Today
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Hintli bir gezginin çektiği videolara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.
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Ağza alınmayacak söylemler, küfürlü ifadeler...
İşte, söz konusu videolardan bir tanesi;
Videodaki kız olduğunu söyleyen kişi, kendisini eleştirenlere de bu sözlerle yanıt verdi.
YouTube hesabındaki videoları kaldırdı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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