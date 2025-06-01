Sydney Sweeney'in Kullandığı Banyo Suyundan Yaptırdığı Sabuna Bi' Çift Lafı Olanlar

Sydney Sweeney, “Euphoria” dizisinde hayat verdiği karakterle hayatımıza bir girdi, pir girdi. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından olan isim, magazin dünyasının en çok konuşulanlarından oldu. Tepeden tırnağa birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Sydney Sweeney, şimdilerde ise 'çılgın' projesiyle gündemde.

Kendi kullandığı banyo sularını sabuna dönüştürüp satan Sydney Sweeney, kimileri tarafından takdir edildi kimileri tarafından ise linç edildi.

Gelin bakalım, Türkler bu konuda ne düşünüyormuş.