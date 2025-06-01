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Sydney Sweeney'in Kullandığı Banyo Suyundan Yaptırdığı Sabuna Bi' Çift Lafı Olanlar

Sydney Sweeney'in Kullandığı Banyo Suyundan Yaptırdığı Sabuna Bi' Çift Lafı Olanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 15:03

Sydney Sweeney, “Euphoria” dizisinde hayat verdiği karakterle hayatımıza bir girdi, pir girdi. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından olan isim, magazin dünyasının en çok konuşulanlarından oldu. Tepeden tırnağa birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Sydney Sweeney, şimdilerde ise 'çılgın' projesiyle gündemde.

Kendi kullandığı banyo sularını sabuna dönüştürüp satan Sydney Sweeney, kimileri tarafından takdir edildi kimileri tarafından ise linç edildi. 

Gelin bakalım, Türkler bu konuda ne düşünüyormuş.

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Kullanılmış sudan sabun üretmek mi?

Kullanılmış sudan sabun üretmek mi?

Böyle bir fikir muhtemelen uzunca bir süre düşünseniz de aklınıza gelmezdi. Dünyaca ünlü aktris Sydney Sweeney ise bu 'çılgın' fikriyle dünyanın gündemine oturmayı başardı. Bugüne kadar güzelliğiyle dikkat çeken isim 'erkeklere özel' sınırlı sayıda sabun ürettiğini duyurdu. 

Sweeney, tam 5 bin adet “Bathwater Bliss” sabunu ürettirdi. Üstelik bu sabunların Sweeney'nin tenine değen sulardan üretildiği de kanıtlandı. Ünlü aktris, uzun bir süredir kullandığı banyo sularının depolandığını açıkladı. Erkeklere özel üretilen bu sabunlar, bütün dünyanın da dikkatini çekti, amacına ulaştı.

Gelin bakalım, sosyal medya bu sabunlar hakkında ne düşünüyor?

Gelin bakalım, sosyal medya bu sabunlar hakkında ne düşünüyor?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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mamamia

Masrafsız mal silkeleme yöntemi, şu mikrop kapma fikri bana da güzel geldi doğrusu, çünkü neden olmasın 😈 ilgi arayışı ve dijital ortamda cinselliğin kolay... Devamını Gör

Arwen

Empati yaptım yok yine olmuyor. Hayran bile olsam o sabunu bırak almayı, üzerine şlakk diye açılan siyah deri çantada para teklif etse yine istemem. 😄

Turgut Güler

Bi de bize obje olarak bakmayın dersiniz, bu kendini obje etmiş zaten, içinde belki de amonyak olan atık suyundan sabun yapıp milyonlarca MAL erkeğe kazık fi... Devamını Gör