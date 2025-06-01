Sydney Sweeney'in Kullandığı Banyo Suyundan Yaptırdığı Sabuna Bi' Çift Lafı Olanlar
Sydney Sweeney, “Euphoria” dizisinde hayat verdiği karakterle hayatımıza bir girdi, pir girdi. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından olan isim, magazin dünyasının en çok konuşulanlarından oldu. Tepeden tırnağa birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Sydney Sweeney, şimdilerde ise 'çılgın' projesiyle gündemde.
Kendi kullandığı banyo sularını sabuna dönüştürüp satan Sydney Sweeney, kimileri tarafından takdir edildi kimileri tarafından ise linç edildi.
Gelin bakalım, Türkler bu konuda ne düşünüyormuş.
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Kullanılmış sudan sabun üretmek mi?
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Gelin bakalım, sosyal medya bu sabunlar hakkında ne düşünüyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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