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Buluşmadan İlk Paylaşım: Bilal Erdoğan Sosyal Medya Fenomenleriyle Bir Araya Geldi

Buluşmadan İlk Paylaşım: Bilal Erdoğan Sosyal Medya Fenomenleriyle Bir Araya Geldi

Bilal Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 14:25

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.

Görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan fenomenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan fenomenlerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun da yer aldığı görüşmede, Youtuber’lar Ali Biçim, Mesut Can Tomay, “Nalet Bebe” lakaplı Ömer Başdoğan, Kafalar ekibi, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, müzik yapımcısı Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ve eski milli futbolcu Volkan Demirel de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun paylaşımı 👇

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Slade Klon

Sosyal medya yalama heyetini tanıdık sayenizde. Teşekkürler.....

Can vanKamp

Kısaca yalaklar da diyebiliriz.

Turgut Güler

Toplanmışlar bufalo sürüsü gibi, ne konuştunuz, nasıl ok atılırı mı konuştunuz bu sığır odası başkanıyla

SAYGIN ADAM

Bilal Erdogan o fenomenler de ok atiyyir mi----Ne bulusmaydi Ekonmiye katkisi coooh büüykkkkkkkkkkk....