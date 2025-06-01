Buluşmadan İlk Paylaşım: Bilal Erdoğan Sosyal Medya Fenomenleriyle Bir Araya Geldi
Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.
Görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan fenomenlerle bir araya geldi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Sosyal medya yalama heyetini tanıdık sayenizde. Teşekkürler.....
Kısaca yalaklar da diyebiliriz.
Toplanmışlar bufalo sürüsü gibi, ne konuştunuz, nasıl ok atılırı mı konuştunuz bu sığır odası başkanıyla
Bilal Erdogan o fenomenler de ok atiyyir mi----Ne bulusmaydi Ekonmiye katkisi coooh büüykkkkkkkkkkk....