Kuzey Kore'den Kaçırılan Bir Telefon Tüm Sırları Açığa Çıkardı: Bazı Kelimeleri Yazmak Bile Yasak!
Kuzey Kore yönetiminin vatandaşlara uyguladığı sansür gün geçtikçe artıyor. Öyle ki Kuzey Kore'nin dış dünyayla bağlantısının neredeyse tamamen kesilmesi nedeniye ülke içerisinde neler yaşandığı tam olarak bilinmiyor. BBC, Kuzey Kore'den kaçırılan bir cep telefonunu inceledi ve ülkede uygulanan sansür açığa çıkmış oldu.
Kuzey Kore'de, Güney Kore'ye dair 'her şey' yasak. Kelimeler bile!
Kaynak: BBC
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Kuzey Kore'den kaçırılan telefon incelendi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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