Kuzey Kore'den Kaçırılan Bir Telefon Tüm Sırları Açığa Çıkardı: Bazı Kelimeleri Yazmak Bile Yasak!

Kuzey Kore yönetiminin vatandaşlara uyguladığı sansür gün geçtikçe artıyor. Öyle ki Kuzey Kore'nin dış dünyayla bağlantısının neredeyse tamamen kesilmesi nedeniye ülke içerisinde neler yaşandığı tam olarak bilinmiyor. BBC, Kuzey Kore'den kaçırılan bir cep telefonunu inceledi ve ülkede uygulanan sansür açığa çıkmış oldu.

Kuzey Kore'de, Güney Kore'ye dair 'her şey' yasak. Kelimeler bile!

Kaynak: BBC