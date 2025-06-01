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Kuzey Kore'den Kaçırılan Bir Telefon Tüm Sırları Açığa Çıkardı: Bazı Kelimeleri Yazmak Bile Yasak!

Kuzey Kore'den Kaçırılan Bir Telefon Tüm Sırları Açığa Çıkardı: Bazı Kelimeleri Yazmak Bile Yasak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 13:52

Kuzey Kore yönetiminin vatandaşlara uyguladığı sansür gün geçtikçe artıyor. Öyle ki Kuzey Kore'nin dış dünyayla bağlantısının neredeyse tamamen kesilmesi nedeniye ülke içerisinde neler yaşandığı tam olarak bilinmiyor. BBC, Kuzey Kore'den kaçırılan bir cep telefonunu inceledi ve ülkede uygulanan sansür açığa çıkmış oldu. 

Kuzey Kore'de, Güney Kore'ye dair 'her şey' yasak. Kelimeler bile!

Kaynak: BBC

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Kuzey Kore'den kaçırılan telefon incelendi.

Kuzey Kore'den kaçırılan telefon incelendi.

BBC, Kuzey Kore'den kaçırılan bir telefonu tüm dünyanın gözü önünde inceledi. Yönetimin cep telefonları dahil olmak üzere tüm elektronik cihazları kontrolünde tuttuğu Kuzey Kore'nin adeta bir distopya olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Dış dünyayla olan bağlantının neredeyse kesilmesi nedeniyle ülke içerisinde neler yaşandığını bilmediğimiz Kuzey Kore'nin uyguladığı sansür, oldukça ileri düzeyde.

Yasaklı kelimeler otomatik olarak değişiyor.

Yasaklı kelimeler otomatik olarak değişiyor.

Kuzey Kore'den kaçırılan bu telefonda, Güney Kore'ye has kelimeleri yazmak yasak. Örneğin hem ağabey hem de erkek arkadaş anlamına gelen 'oppa' kelimesi, Kuzey Kore'de 'yoldaş' olarak otomatik bir şekilde değiştiriliyor. Ayrıca bu kelimeyi yazdığınızda 'sadece ağabey anlamına gelecek şekilde' kullanılabileceğine dair bir uyarı alıyorsunuz. Bu telefonda 'Güney Kore' yazmak da yasak. 'Güney Kore' yazdığınız anda telefon bunu 'Kukla Devlet' olarak değiştiriyor. 

Kukla Devlet, Kuzey Kore liderlerinin Güney Kore'nin ABD'nin bir kuklası haline geldiğini göstermek için kullandığı bir terim.

Ortalama her 5 dakikada bir otomatik olarak ekran görüntüsü alınıyor.

Ortalama her 5 dakikada bir otomatik olarak ekran görüntüsü alınıyor.

Telefon kullanıcısının bu ekran görüntüsünü görmesi ise mümkün değil. Alınan ekran görüntüleri, gizli bir klasöre kaydediliyor ve sadece yetkili kişiler bu ekran görüntülerini görebiliyor. Bu ekran görüntüleri sayesinde kullanıcıların telefondaki aktiviteleri sürekli olarak kontrol ediliyor.

Kuzey Kore'deki tüm iletişim cihazları, yönetimin kontrolü altında. Öyle ki bu durumu değiştirmeye çalışmak bile büyük bir suç sayılıyor. İnternet erişimi de yalnızca yetkili isimler için veriliyor. Vatandaşların internete girmesi, dış dünyayla bağlantı kurması tamamen yasak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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