Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Marmaray'da Yaşanan Olayı Yorumladı: "Çok Kızacağınızı Bilerek Söylüyorum"
Türkiye geçtiğimiz cuma günü Marmaray’da yaşanan olayı konuşuyor. Yanında iki çocuğu bulunan bir baba, kapı önünde bekleyen genç bir kızı azarlamış ve sonrasında diğer yolcularla tartışmaya girmişti. Babanın, 2 çocuğunun yanında saldırıya uğraması ise tepki çekmişti.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Marmaray’da yaşanan olayı yorumladı. Ersoy, “Çok kızacağınızı bilerek söylüyorum” dedi ve “Babanın çocuklarını koruyan değil çocuklarının üzerinden korunan bir pozisyonda” olduğunu ifade etti.
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Marmaray’da yanında iki çocuğu bulunan bir babanın saldırıya uğraması ve burnunun kırılması gündemdeki yerini koruyor.
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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Marmaray’da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mehmet Akif Ersoy’un açıklamaları 👇
Ersoy, yaptığı açıklamalar sonrasında kendisine Twitter’dan gelen bazı yorumları da RT’ledi. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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