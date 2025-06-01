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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Marmaray'da Yaşanan Olayı Yorumladı: "Çok Kızacağınızı Bilerek Söylüyorum"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Marmaray'da Yaşanan Olayı Yorumladı: "Çok Kızacağınızı Bilerek Söylüyorum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 11:11

Türkiye geçtiğimiz cuma günü Marmaray’da yaşanan olayı konuşuyor. Yanında iki çocuğu bulunan bir baba, kapı önünde bekleyen genç bir kızı azarlamış ve sonrasında diğer yolcularla tartışmaya girmişti. Babanın, 2 çocuğunun yanında saldırıya uğraması ise tepki çekmişti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Marmaray’da yaşanan olayı yorumladı. Ersoy, “Çok kızacağınızı bilerek söylüyorum” dedi ve “Babanın çocuklarını koruyan değil çocuklarının üzerinden korunan bir pozisyonda” olduğunu ifade etti.

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Marmaray’da yanında iki çocuğu bulunan bir babanın saldırıya uğraması ve burnunun kırılması gündemdeki yerini koruyor.

Marmaray’da yanında iki çocuğu bulunan bir babanın saldırıya uğraması ve burnunun kırılması gündemdeki yerini koruyor.

İddiaya göre yanında iki tane küçük çocuğu bulunan baba, Marmaray’a girerken kapı önünde bekleyen genç bir kızı “Neden burada bekliyorsun” diyerek azarlamış. 

Sonrasında uzun süre kızı azarlamaya devam eden babaya diğer yolcular tepki göstermiş. Genç kızın ağladığı sırada ise başka bir yolcu tarafından babaya yumruk atılmıştı. Burnu kırılan baba ile tartışan ikinci genç yolcu da olayla ilgili tepki çekmişti.

Marmaray’da yaşanan olayı videoya çekip paylaşan gazeteci Fuat Kozluklu’nun yaptığı açıklama 👇

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Marmaray’da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Marmaray’da yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Videoyu dolaşıma sokan Fuat Kozluklu ile konuştuğunu söyleyen Ersoy, olayın çok daha farklı olduğunu iddia etti. 

Kozluklu, burnu kırılan adamın genç kıza “gıcık” olduğunu ve 6 dakika boyunca sürekli kıza bir şeyler dediğini söylemiş.

Babanın çocuklarının önünde değil arkasında olduğunu söyleyen Mehmet Akif Ersoy, kendisinin de baba olduğunu ve raconu bildiğini söyleyerek, “Yanınızda bir hanımefendi varken bir adamla kavga etmezsiniz. Ailesi varken, çocuğu varken etmezsiniz. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz, hiçbir baba çocuğunu öne koyup “çocuğum var” bak da demez” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un açıklamaları 👇

Ersoy, yaptığı açıklamalar sonrasında kendisine Twitter’dan gelen bazı yorumları da RT’ledi. 👇

Ersoy, yaptığı açıklamalar sonrasında kendisine Twitter’dan gelen bazı yorumları da RT’ledi. 👇
twitter.com

'İki tane çocuğum var denmez çocuk mal meta değil iki çocuğum var denir.'

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twitter.com

'Kız o kadar lafı yiyeceğine oradan uzaklaşsa zaten sorun çözülecek.'

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twitter.com

'Kimden emir aldın? İki çocuğun yanında babasına saldıran kimseyi haklı duruma sokamazsiniz. Bu iş bitmedi.'

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twitter.com

'Çok net belli oldu ki bu açıklamadan da mavilinin sırtı sağlam yazık o dayak yiyeni de yarın öbür gün türbanlı bacımıza saldırdı diye tutuklarlarsa hiç şaşırmam.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Harfen Daz

Dedi bir kesimi açık seçik koruyan bir kanalda görev yapan ve korunan gazeteci.

Ozan

Adam yanlış yapmış olabilir çok konuşmuş oradaki bayana haksızlık etmişte olabilir bu onun evlatlarının yanında itilip kakilmasina bir sebep olamaz iki evlad... Devamını Gör

KumdanKum

Ne sebeple olursa olsun çocuklarının yanında bir babaya şiddet uygulanması doğru değil savunulur yanı yok tepki gösterilmesi mi? Tabiki gösterilmeli.. Ama bu... Devamını Gör

Aykız

Kesinlikle katılıyorum. Ses çıkarmamız gereken o kadar çok olay var ki, hepsine susup da eli çocuklarının omuzlarının üzerinden hiç inmeyen bi adama yumruk a... Devamını Gör