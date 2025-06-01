Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Marmaray'da Yaşanan Olayı Yorumladı: "Çok Kızacağınızı Bilerek Söylüyorum"

Türkiye geçtiğimiz cuma günü Marmaray’da yaşanan olayı konuşuyor. Yanında iki çocuğu bulunan bir baba, kapı önünde bekleyen genç bir kızı azarlamış ve sonrasında diğer yolcularla tartışmaya girmişti. Babanın, 2 çocuğunun yanında saldırıya uğraması ise tepki çekmişti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Marmaray’da yaşanan olayı yorumladı. Ersoy, “Çok kızacağınızı bilerek söylüyorum” dedi ve “Babanın çocuklarını koruyan değil çocuklarının üzerinden korunan bir pozisyonda” olduğunu ifade etti.