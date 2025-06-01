Bakan Yusuf Tekin’den Erken Yaz Tatili Açıklaması: "Kanunen Mümkün Değil"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda 21 Haziran’da başlayacak yaz tatili ile ilgili erken tatil beklentisinin kanunen mümkün olmadığını ve okulların planlandığı gibi 21 Haziran’da tatile gireceğini açıkladı.
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Çağrı merkezinde telefonun başına geçen Bakan Tekin’e bir kadın, okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi ihtimalini sordu.
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“Açık ve net olarak söylüyorum, böyle bir ihtimal yok.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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