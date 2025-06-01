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Bakan Yusuf Tekin’den Erken Yaz Tatili Açıklaması: "Kanunen Mümkün Değil"

Bakan Yusuf Tekin’den Erken Yaz Tatili Açıklaması: "Kanunen Mümkün Değil"

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 10:01

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda 21 Haziran’da başlayacak yaz tatili ile ilgili erken tatil beklentisinin kanunen mümkün olmadığını ve okulların planlandığı gibi 21 Haziran’da tatile gireceğini açıkladı.

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Çağrı merkezinde telefonun başına geçen Bakan Tekin’e bir kadın, okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi ihtimalini sordu.

Çağrı merkezinde telefonun başına geçen Bakan Tekin’e bir kadın, okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi ihtimalini sordu.

Tekin, “Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık.' ifadelerini kullandı.

“Açık ve net olarak söylüyorum, böyle bir ihtimal yok.”

“Açık ve net olarak söylüyorum, böyle bir ihtimal yok.”

Erken tatilin yol açacağı olumsuzluklara da değinen Tekin, şunları aktardı:

'Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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