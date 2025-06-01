Bakan Yusuf Tekin’den Erken Yaz Tatili Açıklaması: "Kanunen Mümkün Değil"

Erken tatilin yol açacağı olumsuzluklara da değinen Tekin, şunları aktardı:

'Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.'