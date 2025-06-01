CHP Bölünecek mi? EKİM Partisi İddiaları Konuşulmaya Başlandı

CHP’nin 38. kurultayı şaibeli olduğu gerekçesiyle dava açılmış ve mahkeme duruşmayı 30 Haziran’a ertelemişti. İddialara göre 30 Haziran’da mahkeme mutlak butlan ilan edecek ve böylece partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yeniden partiye geri dönecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konu ile ilgili sessiz kalması ise iddiaları güçlendiriyor.