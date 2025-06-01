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CHP Bölünecek mi? EKİM Partisi İddiaları Konuşulmaya Başlandı

CHP Bölünecek mi? EKİM Partisi İddiaları Konuşulmaya Başlandı

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2025 - 09:36

Başkent Ankara’nın gündeminde CHP’nin yargılanan 38. kurultayı bulunuyor. İddialara göre mahkeme 30 Haziran’dan kurultayı iptal ederek mutlak butlan ilan edecek partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa dönecek.

Medyascope’tan Göksel Göksu’nun iddiasına göre, Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir parti kuracağı konuşulmaya başlandı. Partinin isminin ise Ekrem İmamoğlu’nun kısaltması olarak “EKİM Partisi” olacağı iddia ediliyor.

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Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağlup ederek CHP’nin başına geçtiği kurultay ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağlup ederek CHP’nin başına geçtiği kurultay ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

CHP’nin 38. kurultayı şaibeli olduğu gerekçesiyle dava açılmış ve mahkeme duruşmayı 30 Haziran’a ertelemişti. İddialara göre 30 Haziran’da mahkeme mutlak butlan ilan edecek ve böylece partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi yeniden partiye geri dönecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konu ile ilgili sessiz kalması ise iddiaları güçlendiriyor.

“EKİM Partisi” kurulacak iddiası

“EKİM Partisi” kurulacak iddiası

Mutlak butlan ilan edilip, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönemsi sonrasında ise yeni parti kurulabileceği iddia edildi.

Medyascope’tan Göksel Göksu’nun haberine göre, kulislerde kurulacak yeni partinin ismi olarak Ekrem İmamoğlu’nun kısaltması olarak “EKİM Partisi” olabileceği konuşulmaya başlandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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