CHP Bölünecek mi? EKİM Partisi İddiaları Konuşulmaya Başlandı
Başkent Ankara’nın gündeminde CHP’nin yargılanan 38. kurultayı bulunuyor. İddialara göre mahkeme 30 Haziran’dan kurultayı iptal ederek mutlak butlan ilan edecek partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa dönecek.
Medyascope’tan Göksel Göksu’nun iddiasına göre, Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesi sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir parti kuracağı konuşulmaya başlandı. Partinin isminin ise Ekrem İmamoğlu’nun kısaltması olarak “EKİM Partisi” olacağı iddia ediliyor.
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Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağlup ederek CHP’nin başına geçtiği kurultay ile ilgili gelişmeler devam ediyor.
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“EKİM Partisi” kurulacak iddiası
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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